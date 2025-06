Recensione Tineco Floor One S9 Artist: lavapavimenti smart per davvero

Con il Tineco Floor One S9 Artist, l’azienda asiatica specializzata in dispositivi per la pulizia rivoluziona il concetto stesso di lavapavimenti. Questo modello top di gamma è pensato per un pubblico esigente, che cerca non solo performance elevate, ma anche design raffinato e soluzioni ingegneristiche avanzate. Dotato di vapore ad alta temperatura, sensori intelligenti, sistema auto‑pulente e asciugatura rapida, il S9 Artist si propone come la scelta ideale per chi vuole un’igiene profonda e un’esperienza d’uso completamente automatizzata.

Design e materiali

Il design del Tineco S9 Artist è il perfetto connubio tra eleganza estetica e funzionalità strutturale. La sua finitura ispirata all’aurora boreale conferisce un tocco premium che ben si integra negli ambienti moderni. Il corpo sottile—solo 12,85 cm in modalità lay‑flat—consente di raggiungere anche gli spazi sotto letti e divani, mentre la struttura bilanciata, con il serbatoio dell’acqua pulita posizionato in alto, garantisce manovrabilità e aderenza uniforme al suolo.

Il peso complessivo è di 5,3 kg, ma grazie alle ruote motorizzate e al baricentro ribassato, la macchina risulta sorprendentemente leggera durante l’uso. Il display LED integrato nel manico è chiaro, intuitivo e fornisce tutte le informazioni essenziali: livello di batteria, modalità di funzionamento e stato del sensore intelligente.

Caratteristiche tecniche

Il cuore tecnologico del Tineco S9 Artist risiede in un sistema di aspirazione da 22 kPa, supportato dal sensore intelligente iLoop. Questo rileva in tempo reale il grado di sporco del pavimento e adatta automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua, garantendo una pulizia efficiente e senza sprechi.

La batteria agli ioni di litio offre un’autonomia fino a 50 minuti in modalità automatica, sufficiente per pulire ambienti di medie e grandi dimensioni. I serbatoi dell’acqua sono capienti (1 L per l’acqua pulita e 0,75 L per quella sporca), riducendo le interruzioni per il riempimento o lo svuotamento.

Il sistema HyperSteam porta la temperatura dell’acqua fino a 140 °C nel boiler, assicurando almeno 99 °C al contatto con il pavimento. Questa funzione consente di sciogliere macchie ostinate, grasso e batteri, senza dover ricorrere a detergenti chimici.

Altre tecnologie degne di nota sono il DualBlock Anti‑Tangle, che impedisce l’intreccio di capelli e peli sul rullo, e il Triple‑sided Edge Cleaning, che assicura una pulizia completa lungo battiscopa e angoli.

Funzionalità avanzate

Il Tineco Floor One S9 Artist include una serie di funzionalità che migliorano sensibilmente l’esperienza d’uso quotidiana. Il sistema auto‑lavante con FlashDry consente alla dock station di avviare un ciclo di pulizia interna del rullo e dei tubi con acqua calda fino a 85 °C, seguito da una fase di asciugatura rapida di cinque minuti. Il risultato è un dispositivo sempre igienizzato, pronto all’uso e privo di odori.

Tra le chicche, troviamo la funzione Backtrack Water Erasure, che ritira l’acqua residua mentre il dispositivo si muove all’indietro, lasciando il pavimento immediatamente asciutto. Il dispositivo supporta anche la connettività con l’app Tineco, utile per monitorare le statistiche di pulizia, personalizzare le modalità operative e ricevere notifiche sullo stato del dispositivo.

Esperienza d’uso

Durante i test pratici, il S9 Artist si è dimostrato efficacissimo nella rimozione di sporco secco e liquido. Non lascia striature nemmeno sui pavimenti più lucidi e affronta con disinvoltura peli di animali, briciole, polvere fine e schizzi oleosi. Il sensore iLoop adatta intelligentemente i parametri operativi, semplificando l’utilizzo per qualsiasi utente, anche il meno esperto.

La funzione a vapore è un vero punto di forza per chi desidera un’igiene completa: scioglie facilmente lo sporco più ostinato e rende superfluo l’uso di detergenti aggressivi. Inoltre, la rumorosità contenuta permette di usarlo anche in presenza di bambini o animali.

Il sistema Lay‑Flat si è rivelato fondamentale per la pulizia sotto mobili bassi, anche se resta una piccola limitazione nel raggiungere zone con zoccolo inferiore a 10 cm. La mancanza di un LED frontale sul rullo, invece, è un’assenza sentita, soprattutto in ambienti poco illuminati.

Pro e contro

Punti di forza:

Vapore ad alta temperatura per una pulizia igienizzante

Design elegante e compatto

Sensori intelligenti per un uso semplificato

Sistema auto‑pulente e asciugatura rapida

Ottimo su peli di animali e sporco ostinato

Display LED chiaro e informativo

Criticità:

Prezzo elevato, soprattutto senza promozioni

Assenza di luce LED sul rullo

Non completamente efficace sotto zoccoli molto bassi

Conclusioni

Il Tineco Floor One S9 Artist è, senza dubbio, una delle lavapavimenti cordless più avanzate e complete oggi sul mercato. Rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un prodotto che coniughi prestazioni professionali, design sofisticato e tecnologie d’avanguardia. L’investimento è importante, ma giustificato da un livello di efficienza, igiene e praticità che pochi altri dispositivi riescono a offrire. Ideale per famiglie, possessori di animali domestici e per tutti coloro che non vogliono scendere a compromessi sulla pulizia quotidiana.

Se cerchi una soluzione elegante, automatica e igienizzante che renda superfluo lo straccio tradizionale, il Floor One S9 Artist è probabilmente la migliore risposta sul mercato attuale. Il prezzo attuale è di 849 euro su Amazon oppure circa 790 euro su AliExpress.