iPhone 17 Pro Max vs Google Pixel 10 Pro XL: il confronto tra i due prossimi top di gamma

L’autunno 2025 segnerà l’arrivo di due tra i dispositivi più attesi dell’anno: iPhone 17 Pro Max e Google Pixel 10 Pro XL. Entrambi rappresentano il meglio delle rispettive aziende, ma lo fanno con approcci differenti. Apple punta sulla continuità del suo ecosistema, mentre Google cerca di fare il salto di qualità con un chip Tensor completamente nuovo.

I cambiamenti saranno visibili, ma non rivoluzionari. Nessuno dei due stravolgerà la propria formula, ma entrambi apporteranno aggiornamenti mirati in settori chiave come design, fotocamera, autonomia e prestazioni.

Design e display: evoluzioni misurate

Il nuovo iPhone 17 Pro Max manterrà la scocca in titanio con linee piatte, ma introdurrà un modulo fotografico posteriore più allungato e sottile. Il Pixel 10 Pro XL, invece, resterà molto simile al 9 Pro XL, con back in vetro satinato e cornice in alluminio.

Lo schermo del modello Apple sarà un 6,9 pollici OLED XDR da circa 3.000 nit, mentre quello del Pixel dovrebbe essere un 6,8 pollici Super Actua con cornici leggermente più spesse. Il Dynamic Island sarà più compatto, grazie a componenti frontali miniaturizzati. Per la biometria, Face ID resterà su iPhone, mentre Pixel userà un sensore a ultrasuoni sotto lo schermo.

Prestazioni e fotocamere: sfida nei dettagli

Apple introdurrà il chip A19 Pro a 3nm, unito a 12 GB di RAM per gestire i futuri carichi di Apple Intelligence. Il Pixel 10 Pro XL debutterà con un Tensor personalizzato su architettura TSMC a 3nm, una svolta attesa da anni. La RAM sarà tra 12 e 16 GB, con Android 16 e aggiornamenti garantiti per 7 anni.

Sul fronte fotocamere, entrambi adotteranno tripla lente posteriore. iPhone userà tre sensori da 48MP, mentre Pixel dovrebbe combinare un sensore da 50MP con due da 48MP (ultra-grandangolo e periscopico). Frontalmente, iPhone salirà a 24MP, Pixel resterà a 42MP.

Autonomia e ricarica: piccoli passi avanti

Le batterie saranno simili: circa 4.800 mAh per iPhone e 5.000 mAh per Pixel. Apple manterrà la ricarica cablata da 27W (con picchi a 40W), e wireless MagSafe a 25W. Il Pixel confermerà la ricarica da 37W via cavo e wireless a 23W, pronta per il nuovo standard Qi2. Bisogna chiarire che tutte queste informazioni provengono dalle indiscrezioni trapelate sul web, per cui potrebbero esserci molte divergenze rispetto a quanto detto.