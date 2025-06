OnePlus Nord 5: il nuovo top di serie si prepara al debutto

OnePlus si prepara a lanciare i suoi nuovi dispositivi. I modelli Nord 5 e NordCE5 sono stati svelati con largo anticipo grazie alle indiscrezioni condivise da Android Headlines, in collaborazione con il noto leaker OnLeaks. Il debutto ufficiale è previsto per l’8 luglio, durante il OnePlus Summer Launch Event, in programma alle 10:30. In quell’occasione, oltre ai due smartphone, verranno presentati anche OnePlus-Buds 4, una versione più compatta e il tablet OnePlus-Pad Lite.

OnePlus Nord CE5: essenziale, ma completo

OnePlus Nord 5 punta a un pubblico esigente e attento alle prestazioni. Il dispositivo sarà infatti dotato di uno schermo AMOLED da 6,83” con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Come processore troviamo il potente Snapdragon 8s Gen3. Al quale si affianca un massimo di 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Sul piano fotografico, OnePlus non fa compromessi. È infatti presente una doppia fotocamera posteriore da 50 e 8MP e una anteriore da ben 50MP. La batteria da 5.200mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 80W. Il design è elegante, con tre varianti cromatiche: Dry Ice, Marble Sands e Phantom Gray.

Se il Nord 5 è pensato per chi cerca il meglio, il Nord-CE5 si propone come un’alternativa più accessibile, senza però troppe rinunce. Il display AMOLED misura 6,77” e mantiene la frequenza di aggiornamento a 120Hz. Qui troviamo il processore MediaTek Dimensity 8350. Le fotocamere posteriori restano identiche al Nord5, mentre quella frontale si ferma a 16MP. Anche in questo modello troviamo una batteria da 5.200mAh con ricarica rapida da 80W.

Il Nord CE5 risulta leggermente più compatto e leggero, con i suoi 199g di peso contro i 211g del fratello maggiore. È disponibile nei colori Black Infinity e Marble Mist. La resistenza all’acqua è certificata IP54, inferiore rispetto al grado IP65 del Nord 5, ma sufficiente per un uso quotidiano sicuro. Le caratteristiche rendono questo modello interessante per chi desidera un telefono che unisce prestazioni, portabilità e prezzo.