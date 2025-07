Copertina oneplus nord 5

Quando ho visto che il OnePlus Nord 5 montava un bagaglio hardware da flagship ma restava nella fascia media, mi sono incuriosito. Ma è soltanto ora, dopo averlo usato per giorni, che posso raccontarti la mia esperienza: un dispositivo audace e ben costruito, con qualche piccola rinuncia.

Design e costruzione

Il Nord 5 è elegante senza essere appariscente. Il retro in vetro satinato restituisce una bella sensazione al tatto, e le cornici piatte danno un look moderno. Nonostante il modulo fotocamera verticale occupi una buona parte della back cover, non sporge in modo eccessivo. Pesa poco più di 200 grammi, ben distribuiti, ed è comodo da usare per lunghe sessioni di navigazione o video. Lo smartphone è solido, non scricchiola mai, e sebbene non abbia una certificazione IP65, trasmette un’idea di durabilità superiore rispetto ad altri della stessa fascia.

Display

Il pannello OLED da circa 6,83 pollici ha un refresh rate a 144 Hz, con risoluzione 1,5K. Non raggiunge i picchi dei flagship in termini di luminosità, ma all’aperto si comporta bene. I colori sono vivaci, neri profondi, e la fluidità generale è impeccabile. Guardare contenuti in streaming è piacevole e immersivo, e anche l’interazione quotidiana è sempre reattiva.

Prestazioni

Il cuore del Nord 5 è lo Snapdragon 8s Gen 3, un processore pensato per offrire prestazioni da top di gamma con un occhio al risparmio energetico. Nell’uso quotidiano, tutto fila liscio: app che si aprono all’istante, multitasking fluido e zero lag.

Ho giocato a Call of Duty Mobile con dettagli al massimo e frame rate a 144 fps senza intoppi. Il merito va anche al sistema di raffreddamento a camera di vapore e strati in grafene, che tengono la temperatura sotto controllo. OxygenOS 15, basato su Android 15, è pulito e veloce. La personalizzazione è limitata ma efficace, con funzioni smart che migliorano la produttività senza appesantire l’esperienza.

Fotocamera

Il sensore principale da 50 MP Sony LYT‑700 con OIS è sorprendente. Di giorno scatta foto nitide e ben bilanciate, con colori naturali e un buon livello di dettaglio. Anche in notturna si comporta bene, soprattutto con l’aiuto dell’HDR e della modalità notte.

Il secondo sensore è un ultra‑grandangolare da 8 MP: discreto con buona luce, meno performante al calar del sole. Sul frontale, la fotocamera da 50 MP con sensore Samsung JN5 e autofocus restituisce selfie dettagliati e chiari, ottimi anche per le videochiamate.

Batteria e ricarica

Il Nord 5 è equipaggiato con una batteria da 5.200 mAh. Nei miei test, con uso intenso tra navigazione, chiamate, social, fotocamera e giochi, ho chiuso la giornata con un 20–25% residuo. In una giornata più tranquilla, arrivo anche al secondo giorno, ma siamo comunque lontani dalle autonomie “monstre”. Il vero vantaggio è la ricarica SuperVOOC da 80 W: si passa da zero a cento in circa 30 minuti. Questo rende il Nord 5 un campione di praticità, anche quando dimentico di metterlo in carica la sera.

Audio e connettività

Il comparto audio è ben bilanciato, con altoparlanti stereo e supporto Dolby Atmos. Il volume è elevato e l’audio non distorce. Il sensore d’impronta sotto lo schermo è rapido e preciso, e non ha mai fallito nei miei sblocchi.

Sul fronte della connettività, c’è tutto quello che serve: 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC. Nessun intoppo né assenza particolare da segnalare. Il Nord 5 è pronto per tutto, dalle sessioni in mobilità alla gestione dei pagamenti contactless.

Software e feature extra

OxygenOS 15 è uno dei motivi per cui continuo ad apprezzare OnePlus. L’interfaccia è pulita, snella e con alcune funzioni interessanti: AI Summary per riassumere contenuti, AI Translate per tradurre al volo, Open Canvas+ per il multitasking avanzato.

La Plus Key prende il posto dello storico Alert Slider. All’inizio ho storto il naso, ma si rivela comoda per aprire funzioni rapide. Il supporto software garantito è di due anni per le major release, e quattro per le patch di sicurezza: non il massimo, ma adeguato alla fascia.

Conclusioni

Ho usato il Nord 5 come dispositivo principale per una settimana piena: chiamate, foto, video, navigazione, app e gioco. Non mi ha mai lasciato a piedi. Le prestazioni sono da top gamma, la fotocamera principale fa ottime foto, e la ricarica è così veloce da cambiare la mia routine.

Ci sono compromessi: l’ultra-wide è poco incisivo, la batteria non è da record, e manca la certificazione completa contro acqua e polvere. Ma il rapporto qualità/prezzo resta uno dei più convincenti dell’anno. A 449 euro, OnePlus firma un ritorno forte e coerente nella fascia media.