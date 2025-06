OnePlus Nord 5 e Nord CE 5 arrivano l’8 luglio, le specifiche

Secondo quanto riportato dal noto leaker Yogesh Brar, il prossimo 8 luglio 2025 potrebbe essere la data scelta da OnePlus per presentare i suoi due nuovi modelli di fascia media: OnePlus Nord 5 e Nord CE 5. Si tratterebbe di un importante aggiornamento della serie Nord, che con il Nord 4 aveva mostrato segnali di crescita ma anche margini di miglioramento.

Nel caso del OnePlus Nord 5, dovrebbe arrivare un upgrade importante soprattutto in termini tecnici, in quanto il processore al suo interno sarà un MediaTek Dimensity 9400e. Per chi non lo sapesse si parla della versione ancora più potente del 9400, soluzione che porterà un miglioramento delle prestazioni netto rispetto a prima. Non mancherà poi l’apporto di ben 8 GB di RAM LPDDR5 e di una memoria da 128GB almeno. Queste però sono solo alcune delle specifiche che caratterizzeranno questo smartphone prossimamente.

Fotocamere e batteria al centro dell’evoluzione

Sul retro, il comparto fotografico del Nord 5 dovrebbe seguire da vicino quello già visto sul Nord 4, con sensore principale da 50 MP con OIS, una lente ultrawide da 8 MP e selfie camera da 16 MP. Le aspettative, però, si concentrano più sulla qualità software che sull’hardware: una migliore elaborazione delle immagini, gestione del colore più precisa e ottimizzazione della dissipazione termica sono i principali punti su cui OnePlus è chiamata a intervenire.

La batteria potrebbe rappresentare una delle vere sorprese: si parla infatti di una capacità di 7.000 mAh, accompagnata da ricarica rapida a 100 W, che segnerebbe un netto miglioramento rispetto ai 5.500 mAh del Nord 4.

Prezzo competitivo e dettagli da confermare

Per ora, il prezzo ipotizzato per il mercato indiano si aggira intorno ai 30.000 rupie (circa 313 euro), anche se restano da chiarire eventuali variazioni per il mercato europeo. In attesa della conferma ufficiale, l’evento dell’8 luglio si preannuncia come una data chiave per chi guarda con interesse al segmento medio-alto del panorama Android.