Instagram

L’introduzione del tasto Repost su Instagram risponde all’esigenza crescente di semplificare la condivisione dei contenuti all’interno della piattaforma. Fino a oggi, infatti, non esisteva una funzione nativa che permettesse di ripubblicare direttamente un post nel feed, obbligando gli utenti a ricorrere a strumenti esterni o workaround, come gli screenshot o le app di terze parti.

Come funziona il Repost su Instagram

La nuova funzione consente agli utenti di condividere nel proprio feed i post di altri profili, mantenendo intatti crediti e visibilità dell’autore originale. Una volta selezionato un contenuto da ripubblicare, l’utente potrà toccare il nuovo pulsante Repost, che lo renderà visibile anche ai propri follower, accompagnato da un’indicazione dell’account che ha originato il contenuto. Il post ripubblicato sarà visibile nel feed del profilo, e non più solo nelle Storie o nei DM, segnando un cambiamento nella struttura di diffusione dei contenuti all’interno dell’app.

Instagram finora ha sempre privilegiato la produzione originale di contenuti, limitando le possibilità di ricondivisione. L’introduzione del tasto Repost potrebbe rappresentare una svolta strategica, orientata ad aumentare l’engagement e la circolazione dei contenuti all’interno della piattaforma.

La funzione è stata individuata da alcuni utenti nella versione beta dell’app per Android, ma non è ancora chiaro quando verrà distribuita in maniera più ampia. Meta non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alle tempistiche, ma il fatto che il test sia attivo su un numero crescente di profili fa pensare a un lancio graduale nei prossimi mesi.

L’introduzione del Repost si inserisce in un contesto di forte competizione tra piattaforme social, in cui ogni app cerca di trattenere gli utenti offrendo strumenti sempre più simili tra loro. La possibilità di condividere facilmente i contenuti di altri utenti è già presente su X, TikTok (con i Duetti e Stitch) e in parte anche su Threads, un altro prodotto di Meta.

La novità mira quindi a mantenere alto il livello di interazione, evitando che gli utenti si spostino su altri servizi per gestire o diffondere contenuti che non possono facilmente ricondividere su Instagram.