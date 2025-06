Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 includono l’abbonamento Google AI Pro

Con l’arrivo imminente dei nuovi pieghevoli, Samsung sembra aver sfoggiato il suo asso nella manica per i nuovi arrivi: l’accesso gratuito a Google AI Pro. Trattasi del servizio avanzato di intelligenza artificiale realizzato da Google che sarà disponibile per Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

Il ritrovamento in una versione beta dell’app Google (v. 16.23.69) conferma che sia il Fold 7 sia il Flip 7 avranno accesso alla suite AI Pro, ex Gemini Advanced. Il tutto gratuitamente. Il pacchetto include strumenti di creazione per l’editing di video, come Veo 3 Fast e Flow, la generazione di immagine e sintesi vocale. Inoltre, Gemini 2.5 Pro e Deep Research, nonché 2 TB di spazio cloud su Google One. Strumenti che rendono l’esperienza utente completa a 360 gradi.

La strategia dell’azienda segue una tendenza già vista con i Pixel 9 e i Galaxy S25, dispositivi anch’essi accompagnati da abbonamenti AI per una durata massima di sei mesi. Alcuni insider indicano che nel caso dei Galaxy Fold e Flip 7 la durata potrebbe estendersi o addirittura essere illimitata per quanto riguarda le “funzionalità Galaxy AI”.

Samsung e Google AI Pro si uniscono con l’arrivo dei Galaxy Z Fold 7 e Flip 7

I pieghevoli Samsung, tra i più innovativi presenti al momento sul mercato, vanno a enfatizzare il binomio display e applicazioni AI. Strumenti di “filmmaking intelligente”, traduzione in tempo reale, ritocco foto avanzato e assistenza vocale a livelli superiori diventano predefiniti, anziché essere opzioni premium acquistabili in un secondo momento. Questo è ciò che rende singolare e incredibile questa scelta di includere Google AI Pro. A livello hardware il Samsung Galaxy Z Fold 7 promette uno schermo da 8,2″, cover da 6,5″, processore Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione. La base perfetta per sfruttare tutte le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale di Google. Il Flip 7, invece, eredita “solo” estetica compatta e cover display esteso, ma con lo stesso pacchetto AI integrato.

L’evento Unpacked di luglio è ormai vicino e Samsung potrebbe annunciare la data ufficiale e le condizioni previste per usufruire dell’abbonamento gratuito. È possibile che Fold 7 e Flip 7 diventino i dispositivi Android più intelligenti sul mercato grazie a questa combinazione tra potenza hardware, software AI di ultima generazione e integrazione utile di tutti gli strumenti previsti, non solo promozionale.