NEO Gamma: il robot umanoide che impara le faccende di casa

Il futuro delle faccende domestiche e delle case intelligenti è più vicino di quanto immaginiamo, la robotica sta avanzando velocemente. Ne è testimone NEO Gamma, il nuovo robot umanoide sviluppato dalla startup 1X Technologies (ex Halodi Robotics), con sede tra Stati Uniti e Norvegia.

A differenza dei tradizionali robot aspirapolvere e/o multifunzione, NEO è progettato per muoversi e interagire con l’ambiente domestico esattamente come farebbe un essere umano. Cammina con un’andatura fluida, si piega, afferra gli oggetti e si siede: tutto con naturalezza. Realizzato in nylon morbido, avvolto in un “maglione” stampato in 3D per limitare i danni dovuti agli impatti con gli oggetti, il robot integra braccia ampie, sensori visivi e un’intelligenza artificiale capace di apprendere osservando gli esseri umani. In un recente TED Talk, il fondatore Bernt Børnich ha dimostrato come NEO sia pienamente operativo. Infatti, raccoglie oggetti, pulisce e riesce persino a conversare grazie a un microfono e ad alcuni speaker.

NEO Gamma, il nuovo robot simile ad un essere umano in grado di svolgere le faccende domestiche

Dispone anche di tecnologie interessanti come il controllo a 100 Hz per movimenti più fluidi, la capacità di manipolazione sicura e il riconoscimento ambientale avanzato. NEO supporta la teleoperazione, ma trae vantaggio dal reinforcement learning per adattarsi a nuove situazioni di tutti i giorni. Attualmente, 1X sta conducendo alcuni test privati e sta lavorando al lancio di un piano che prevede l’accesso a consumatori selezionati. Dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. Nel frattempo, il prezzo sembra collocarsi nella fascia di prezzo medio di un’auto. La startup ne sottolinea la priorità che dà alla sicurezza, affinché anche l’interazione di NEO con persone e animali sia sicura.

Questo nuovo robot rappresenta una pietra miliare nella robotica domestica. Tra sfide tecnologiche e costi, resta il fatto che l’ambizione di vedere un robot in grado di fare le faccende quotidiane non è più fantascienza.