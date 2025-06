CoopVoce EXTRA 300: 300 GB, minuti illimitati a 7,90 €/mese!

Se stai pensando di cambiare operatore, forse è il momento giusto per dare un’occhiata a CoopVoce. Sì, lo so: offerte ce ne sono mille, tutte con numeri, sigle e promesse. Ma questa ha un sapore diverso. Non solo perché è conveniente, ma perché è pensata con un’idea semplice e (quasi rivoluzionaria di questi tempi): non cambiare le carte in tavola. Mai.

Offerta CoopVoce: 300 GB e chiamate illimitate a prezzo fisso

Con EXTRA 300, a 7,90 € al mese, hai tutto quello che serve davvero: 300 giga, minuti illimitati e 1000 SMS, ogni mese, senza sorprese. Né ora, né dopo. CoopVoce ha scelto di non rincorrere mode o complicazioni: ha preferito offrire un pacchetto solido, chiaro, che rimane uguale nel tempo. Non ci sono costi nascosti, non c’è un periodo “promo” che poi raddoppia dopo tre mesi. L’attivazione? Gratis. La spedizione a casa? Anche quella inclusa, se fai tutto online.

E se stai pensando “sì, ma tanto poi in Europa le cose cambiano”, ti fermo subito: i giga sono gli stessi anche in UE, quindi puoi usare il tuo telefono come se fossi in Italia, senza conti strani a fine vacanza.

C’è anche un’altra cosa che vale la pena sottolineare: CoopVoce, da quando è nata (era il 2007), non ha mai aumentato una tariffa ai propri clienti. Mai. Non è una cosa da poco, soprattutto in un periodo in cui tutto, ma proprio tutto, sembra salire. E poi c’è quel tocco in più: le SIM sono tutte ecoSIM, fatte con plastica riciclata da vecchi frigoriferi. Piccola cosa? Forse. Ma dice molto sul tipo di azienda che hai davanti.

Se ti interessa fare tutto da casa, puoi scegliere una SIM fisica o attivare subito la eSIM, se il tuo telefono la supporta. Bastano pochi clic, lo SPID e via, sei connesso. E per chi preferisce il contatto umano, ci sono 900 punti vendita Coop sparsi in tutta Italia.

Hai tempo fino al 25 giugno. Poi l’offerta sparisce, e magari ti ritrovi a pensare “avrei dovuto farlo”. Per una volta, meglio non aspettare l’ultimo minuto.