1Mobile rivoluziona il low cost: 260GB e minuti illimitati sotto i 9 euro

Non serve più spendere una fortuna per navigare in 5G e parlare senza limiti. Con l’arrivo della nuova promozione Flash 5G 260, l’operatore virtuale 1Mobile si prepara a proporre offerte mobili low cost. Il pacchetto, destinato a chi attiva un nuovo numero o effettua la portabilità da qualsiasi operatore, include 260GB mensili in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali e 60 SMS, il tutto a 4,99€ per il primo mese. Dal secondo in poi, il costo resta comunque contenuto, ovvero di 8,99€ al mese, con rinnovo automatico.

Gestione digitale e trasparente: l’offerta di 1Mobile si controlla via app o sito

L’attivazione è gratuita per chi proviene da un altro gestore, mentre chi sceglie una nuova SIM pagherà 10€. A garantire la copertura è l’infrastruttura di rete Vodafone, sinonimo di velocità e affidabilità. La navigazione in 5G è disponibile solo se si rispettano specifici requisiti tecnici, ma anche in caso contrario si potrà comunque utilizzare la rete 4G. Se il traffico dati viene esaurito prima della fine del mese, la connessione si blocca, salvo riattivazione con la funzione “Restart” o l’acquisto di un pacchetto extra.

Tutte le operazioni legate all’offerta, dalla verifica dei consumi alla disattivazione, possono essere effettuate comodamente tramite l’app ufficiale 1Mobile o nell’area riservata del sito. La promozione non è cumulabile, quindi i giga non utilizzati nel mese in corso vengono persi. Anche la portabilità deve essere completata entro il primo rinnovo, altrimenti i bonus utilizzati saranno addebitati. In caso di uscita da 1Mobile nei primi 180 giorni, verrà trattenuto il valore dei vantaggi fruiti.

Il passaggio a questa offerta da un altro piano 1Mobile è consentito solo tramite app o area personale, con un costo fisso di 5€ più la tariffa mensile. La promo è compatibile con gli extra disponibili e rispetta la normativa europea per il roaming. Insomma, chi cerca una soluzione economica, veloce e trasparente può approfittare di Flash 5G 260 fino al 30 giugno 2025.