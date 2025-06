1Mobile lancia un’offerta che punta tutto sulla velocità

1Mobile lancia una nuova promozione che si distingue nel mercato attuale per convenienza e semplicità. Si chiama Speed 5G 150 Limited Edition e si rivolge a chi desidera cambiare operatore o attivare un nuovo numero con un piano ricco di contenuti. La tariffa prevede un costo di 5€ per il primo mese e di 6,99€ dal secondo, mantenendo il prezzo fisso fino al 30 giugno 2025. La proposta comprende 150GB di traffico dati in tecnologia 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS.

1Mobile: un piano trasparente, da gestire in autonomia

A rendere ancora più interessante l’offerta è l’attivazione gratuita per chi richiede la portabilità da qualsiasi operatore. Per chi invece acquista una nuova SIM senza trasferire il proprio numero, l’attivazione ha un costo di 5 euro. Il traffico dati può essere utilizzato sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea, in conformità alle direttive comunitarie. In caso di superamento dei GB previsti, la navigazione viene bloccata, ma è possibile riprenderla attraverso la funzione Restart o acquistando pacchetti extra.

Tutti i dettagli dell’offerta sono consultabili nella documentazione ufficiale sul sito di 1Mobile. Il servizio si appoggia alla rete Vodafone, garantendo copertura e affidabilità elevate. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, ma i Giga non utilizzati non si sommano a quelli del mese successivo. In caso di credito insufficiente, la promozione resta attiva ma inutilizzabile fino alla successiva ricarica. Dopo due rinnovi consecutivi non andati a buon fine, il piano viene sospeso e potrà essere riattivato solo con una ricarica adeguata.

L’attivazione, la gestione e l’eventuale disattivazione della promo possono essere effettuate tramite l’app ufficiale di 1Mobile o attraverso l’area riservata del sito. È importante ricordare però che non tutti i dispositivi sono compatibili. Infatti alcuni modelli Blackberry, Wiko o Brondi potrebbero presentare difficoltà nell’utilizzo dei servizi voce o dati per alcuni limiti hardware o software.