Very Mobile: il 5G non è mai costato così poco

Al giorno d’oggi, ogni utente deve necessariamente avere a disposizione all’interno del proprio numero di cellulare una promozione in grado di offrirgli minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati da utilizzare per poter navigare in Internet, al giorno d’oggi infatti questi elementi sono imprescindibili per restare connessi con la propria vita digitale e per azioni da quelle più semplici come Pubblicare una foto sui social a quelle più complesse, come scaricare un set di dati per lavoro, di conseguenza ogni utente in base alle proprie esigenze deve attivare un’offerta adeguata in grado di permettergli di arrivare alla fine del mese senza nessun tipo di preoccupazione.

Fortunatamente, qui in Italia la scelta non manca dal momento che tutti provider telefonici competono con cataloghi di offerte ricchissimi di promozioni in grado di soddisfare le esigenze di chiunque, ogni provider infatti mette a disposizione degli utenti varie possibilità pensate per accontentare praticamente chiunque, tra questi un operatore che potrebbe fare al caso vostro sicuramente è very mobile, quest’ultimo recentemente ha attivato la connettività 5G ad un prezzo davvero super, diamo un’occhiata.

Il 5G ad un costo incredibile

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce la bellezza di 150 GB di traffico dati in attività 5G con minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti ad un prezzo di 5,99 € al mese, ma non è finita qui, infatti il costo di attivazione sarà di appena 0,99 € E il costo per la Sim sarà completamente gratuito, per di più l’offerta include il primo mese completamente gratuito senza dunque dover pagare la mensilità, l’offerta in questione supporta anche la portabilità dei seguenti operatori: