Iliad rivoluziona la fibra: 5G a casa con un prezzo chiaro e definitivo

Velocità, semplicità e convenienza. Iliad continua a distinguersi nel mondo delle telecomunicazioni italiane con un’offerta in fibra ottica pensata per essere davvero accessibile a tutti. La proposta si chiama Iliadbox e garantisce una connessione FTTH capace di raggiungere fino a 5Gigabit in download. La vera differenza però si trova nella trasparenza. Infatti il prezzo è bloccato per sempre, senza clausole e senza costi nascosti. L’abbonamento standard è di 25,99€ al mese, ma per chi è già cliente Iliad su rete mobile, con offerte da 9,99 o 11,99€ mensili, il canone si riduce a soli 21,99€.

Tecnologia di ultima generazione per una casa sempre connessa grazie a Iliad

Un aspetto interessante è che anche chi non ha ancora una SIM Iliad può comunque attivare subito l’offerta fibra e in un secondo momento richiedere lo sconto, semplicemente dal sito dell’operatore. Tutto si svolge online, senza trafile burocratiche. La procedura prevede un contributo iniziale unico di 39,99€, ma non esistono penali o costi extra. Infatti, come già detto, non vi è alcun vincolo, né rimodulazione futura. Un approccio che sta premiando Iliad, sempre più apprezzata da utenti stanchi di offerte poco chiare e promozioni “a scadenza”.

Con Iliadbox non si riceve solo una connessione ad alta velocità, ma anche un pacchetto completo. Incluso nell’abbonamento c’è un modem-router compatibile con Wi-Fi 7, il livello più avanzato per la rete domestica, capace di garantire stabilità e copertura in ogni stanza. La linea fissa è compresa e consente chiamate illimitate verso tutti i numeri italiani e ben 60 destinazioni estere.

Per abitazioni più ampie invece, è possibile aggiungere Wi-Fi Extender al costo di soli 1,99€ al mese per ciascun dispositivo. L’offerta, personalizzabile e flessibile, risponde alle esigenze di famiglie, studenti, professionisti e di chiunque voglia una connessione veloce senza pensieri. Insomma, Iliad conferma così la sua filosofia. Niente costi celati, nessuna sorpresa, solo chiarezza e innovazione.