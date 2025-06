AliExpress: incredibile offerta del 42% sul Redmi Note 14

La spesa per l’acquisto di Redmi Note 14 è in netto calo rispetto al passato grazie ad AliExpress, gli utenti sono pronti a risparmiare moltissimo sul listino iniziale con una promozione che apre indiscutibilmente le porte verso un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole, almeno in confronto agli standard visti altrove.

Il dispositivo è stato lanciato davvero da pochissimo sul mercato, parliamo degli inizi del 2025, raggiunge un peso di 196 grammi, con dimensioni di 163,25 x 76,55 x 8,16 millimetri di spessore, ed un peso di 196 grammi. Il processore è il MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 2,2GHz, alle cui spalle si trova l’ottima GPU Mali-G57 MC2, con anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Il display è di alta qualità, un AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, una densità di 395 ppi, passando poi per 120Hz di refresh rate, protezione Gorilla Glass 5 ed anche 16 milioni di colori.

AliExpress: questo sconto sul Redmi Note 14 è da pazzi

La versione che potete acquistare oggi a prezzo scontato su AliExpress è stata pensata direttamente per l’Unione Europea, quindi non è quella importata dalla Cina, perfettamente compatibile con tutte le frequenze radio del nostro paese, e non solo. Il suo listino sarebbe di 202,84 euro, ma solo con i Super Sconti Estivi di AliExpress potete approfittare di uno sconto del 42%, in modo tale da arrivare ad un pagamento finale di 115,93 euro. Premete qui per l’acquisto.

Come sempre più spesso accade negli smartphone dei vari produttori, anche in questo caso non è presente all’interno della confezione il caricabatterie, di conseguenza lo potrete ricaricare collegandolo ad una porta USB, oppure ricorrendo all’acquisto con i tanti modelli ed accessori presenti sul mercato.

La consegna avviene entro 7 giorni dall’acquisto, con spedizione direttamente dal magazzino presente in Francia, perfetto per non pagare i dazi doganali.