Lenovo: telecamera da interno in sconto del 45% su AliExpress

Il prezzo d’acquisto per la telecamera da interno di Lenovo su AliExpress è decisamente concorrenziale, tanto che gli utenti hanno davvero la possibilità di raggiungere un livello di risparmio elevato, almeno in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati, anche ad esempio per gli acquisti effettuati su Amazon.

Il prodotto presenta un design molto simile a quanto abbiamo già visto in passato, una sorta di cilindro che si completa con una sfera nella parte superiore, in tre colorazioni differenti: grigio nella parte bassa, bianco sulla maggior parte della superficie, e nero superiormente. La visione notturna è completamente a colori, grazie alla presenza di due LED che illuminano la scena a fianco del sensore principale. L’inquadratura è fissa, non è una camera PTZ, ma i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono davvero di ottima qualità, sebbene siano interamente plastici con il mix tra finitura opaca e lucida.

Lenovo: oggi la telecamera da interno costa molto poco su AliExpress

Spesa sempre più ridotta anche sull’acquisto di questa ottima telecamera da interno (o meglio chiamata anche IP camera), che gli utenti possono acquistare nel periodo corrente su AliExpress. Il valore iniziale di 26,31 euro viene fortemente ridotto dall’azienda, con uno sconto del 45%, per arrivare così a poter spendere solamente 14,45 euro a questo link. Da notare che è possibile ricevere anche un rimborso fino ad un massimo del 10%.

Il collegamento alla rete avviene solo ed esclusivamente tramite connessione WiFi a 2.4 o 5GHz, il prodotto non integra una batteria, di conseguenza deve essere sempre collegato ad una presa a muro per garantirne il funzionamento corretto. Le funzioni cui è possibile accedere restano sostanzialmente sempre le stesse, con la presenza del microfono e altoparlante a due vie, la memorizzazione degli eventi/filmati direttamente in locale con il supporto della scheda microSD (max 128GB) e molto altro ancora.