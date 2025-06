PlaDeo: presentata l’innovazione contro i cattivi odori

Un’innovazione proveniente dalla Corea del Sud sta per rivoluzionare il modo in cui si affronta il problema del cattivo odore ascellare. La quale promette di eliminare la necessità di deodoranti tradizionali. Il dispositivo si chiama PlaDeo e utilizza una tecnologia all’avanguardia basata sul plasma freddo atmosferico. Elemento capace di agire sui batteri responsabili dell’odore sgradevole. Non è il sudore a causare il cattivo odore, ma i composti organici volatili (VOC). Prodotti dai batteri che si alimentano degli acidi grassi contenuti nel sudore. Di conseguenza, intervenire direttamente su tali microbi rappresenta una strategia molto più efficace rispetto all’uso dei deodoranti che spesso contengono sostanze aggressive. Al momento, è possibile prenotare il PlaDeo con una donazione di 138 euro. Un prezzo scontato rispetto ai circa 230 euro previsti per il futuro mercato retail. Le spedizioni sono previste per settembre 2025.

PlaDeo: ecco le caratteristiche dell’innovazione coreana

Il dispositivo nasce dall’ingegno di TaeHo Lim e JungChi Seo, due ricercatori dell’Università di Hanyang. Quest’ultimi hanno sviluppato PlaDeo come evoluzione di un prototipo precedente chiamato Pragant. Ma come funziona? Basta posizionare il dispositivo sotto l’ascella, pulita e asciutta, dove una guarnizione in silicone crea uno spazio di circa un centimetro tra la pelle e il dispositivo. In tal modo, il plasma generato non danneggia le cellule cutanee, ma agisce in modo mirato sui batteri.

Tenendo premuto il pulsante di accensione, il dispositivo emette plasma per un minuto e mezzo, ma in caso di odori più persistenti il trattamento può essere esteso a tre minuti per ascella con una doppia pressione. La chiave di tale tecnologia risiede nei radicali liberi dell’ossigeno (ROS) prodotti dal plasma. Tali molecole attaccano le pareti cellulari dei batteri più comuni responsabili del cattivo odore, come lo Staphylococcus hominis e il Corynebacterium xerosis, e allo stesso tempo riescono a decomporre le molecole di VOC già presenti.

I risultati di tale azione sono promettenti. Il PlaDeo assicura una protezione dall’odore ascellare per tutta la giornata. Offrendo anche la possibilità di un uso ripetuto in caso di necessità. La batteria del dispositivo ha un’autonomia di circa due ore e mezza con una singola ricarica. L’efficacia del PlaDeo è stata validata da uno studio clinico internazionale condotto lo scorso ottobre. Quest’ultimo ha coinvolto 33 persone di 19 Paesi diversi. Con un bilanciamento di genere 60% donne e 40% uomini. Secondo le loro autovalutazioni, il 94% ha riportato una riduzione significativa o la totale scomparsa del cattivo odore grazie al PlaDeo.