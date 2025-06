Rivoluzione Audi Q3: il SUV si rinnova tra tecnologia, efficienza e comfort

Audi cambia strada e lo fa rilanciando uno dei suoi modelli di punta. La nuova Q3 2025 non si limita a un aggiornamento, ma segna una svolta in termini di design, dotazioni e motorizzazioni. Il nuovo obiettivo? Rendere il SUV più intelligente, sostenibile e raffinato. La carrozzeria cresce leggermente rispetto al modello precedente, raggiungendo i 4,53m di lunghezza, mentre il look viene reso più dinamico grazie alla calandra single frame rialzata e ai nuovi fari affilati. Il lato posteriore invece, guadagna personalità con una fascia luminosa continua e un estrattore sportivo.

Tecnologia sostenibile e motori per ogni esigenza: arriva l’Audi Q3 più versatile di sempre

Anche l’efficienza aerodinamica è stata migliorata, con un coefficiente Cx che scende a 0,30. Gli ingegneri hanno lavorato molto sull’illuminazione. Infatti, per la prima volta, sono stati introdotti i proiettori LED Digital Matrix. Questi ultimi non solo illuminano in modo preciso, ma comunicano informazioni utili al conducente tramite simboli proiettati sull’asfalto, in caso di pericoli o condizioni meteo avverse. Gli interni offrono poi un cruscotto completamente digitale e un nuovo layout. Il volante ospita ora anche il selettore del cambio, liberando spazio sulla console centrale. La tecnologia domina la scena con l’Audi Virtual Cockpit, un display MMI da 12,8” e l’integrazione di Android Automotive, completo di Google Apps e assistente vocale evoluto.

La nuova Audi Q3 presenta poi diverse soluzioni motoristiche. La versione ibrida plug-in è la più innovativa. Essa abbina un motore benzina 1.5 TFSI a un’unità elettrica alimentata da una batteria da 25,7kWh. Il risultato è una potenza complessiva di 272CV e ben 120km di autonomia in elettrico. La ricarica avviene anche in corrente continua fino a 50kW, coprendo l’80% in meno di mezz’ora. Ma non mancano le versioni tradizionali. Come il benzina mild-hybrid da 150CV, il diesel 2.0 TDI da 150 CV e le più prestanti unità 2.0 TFSI da 204 o 265CV.

Gli interni, rifiniti con materiali riciclati, sono personalizzabili con nove pacchetti. Lo spazio non manca. Il bagagliaio parte da 488 litri ma può arrivare fino a 1.386 abbassando i sedili. La nuova Audi Q3 arriverà nelle concessionarie italiane nell’ultimo trimestre del 2025, con prezzi a partire da 42.500€. Le versioni disponibili saranno Business, BusinessAdvanced e S line edition.