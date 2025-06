Collage automatici su WhatsApp per iPhone: ora gli Stati diventano creativi

La possibilità di creare collage fotografici direttamente su WhatsApp è finalmente realtà per gli utenti iOS. Con l’ultimo aggiornamento disponibile su App Store, l’app di messaggistica introduce una funzione tanto attesa quanto utile. Si chiama “Layout” e consente di unire più immagini in un unico contenuto, da pubblicare come aggiornamento di stato. Nonostante non fosse indicata nel changelog ufficiale della versione 25.17.81, tale funzionalità è già presente nell’app ed è stata scoperta soltanto dopo qualche giorno.

WhatsApp migliora la condivisione delle immagini con una funzione semplice e potente

Il suo funzionamento è semplice, immediato e integrato completamente nell’interfaccia dell’ app. Innanzitutto si accede alla sezione degli Stati di WhatsApp, si preme l’icona della fotocamera in alto a destra e si seleziona la voce “Layout”. A quel punto si può scegliere fino a sei foto dalla galleria e lasciare che l’app le disponga automaticamente in uno dei sei modelli predefiniti. Il risultato è un collage ordinato, pronto da pubblicare, che non richiede alcuna competenza tecnica o installazione di app di terze parti.

In passato, per ottenere un effetto simile, gli utenti dovevano scaricare strumenti esterni, creare il collage altrove e poi importarlo in WhatsApp. Un processo macchinoso che ora diventa superfluo. La nuova funzione invece ora ci consente di risparmiare tempo, riduce i passaggi e rende più intuitiva la condivisione di più immagini in contemporanea. Insomma si tratta di una soluzione comoda e creativa che migliora l’esperienza d’uso complessiva, soprattutto per chi ama documentare i propri momenti della giornata con più scatti.

Per ora l’opzione “Layout” non è ancora visibile a tutti, ma è comunque in fase di rilascio. Secondo il sito specializzato WABetaInfo, la distribuzione su larga scala avverrà nei prossimi giorni. Ad ogni modo, chi ha già installato la versione 25.17.81 su iPhone può iniziare a utilizzarla senza ulteriori aggiornamenti. Preparatevi dunque ad accogliere una novità che semplifica la vita e che arricchisce l’app con un’opzione creativa e moderna.