Pixel 10: confermato dal nuovo “ironico” teaser

Con una strategia comunicativa tanto ironica quanto brillante, Google ha sorpreso tutti con il suo ultimo spot della serie “Best Phones Forever”. Il colosso di Mountain View ha deciso di giocare d’anticipo e svelare, in modo velato, l’arrivo del Pixel 10. Ma il vero colpo di scena è che a lanciare l’anticipazione non è Google, ma il suo più celebre “rivale”: un iPhone. Con garbo e umorismo, l’azienda di Mountain View mette in scena un dialogo spassoso tra i due smartphone. Trasformando un semplice video promozionale in una raffinata stoccata diretta alla concorrenza.

Google: ecco la recente “presentazione” del nuovo Pixel 10

La conversazione tra i due smartphone è ormai un classico degli spot di Mountain View. Ma stavolta assume un tono particolarmente pungente. L’iPhone si mostra entusiasta delle nuove funzionalità di iOS 26, ma viene subito ridimensionato dall’amico-nemico Pixel. Quest’ultimo, infatti, lo informa con un sorriso sornione che tali innovazioni sono tutt’altro che nuove. I dispositivi Pixel le hanno introdotte da anni. È un messaggio chiaro, quello di Google: l’innovazione non è esclusiva di Cupertino.

Ma il momento clou arriva sul finale del teaser. L’iPhone, incuriosito, chiede cosa stanno preparando per il prossimo Pixel 10. La risposta è un sapiente mix di mistero e suggestione. Lo schermo del Pixel diventa nero, appare il Pixel 9 Pro, e lo spot si conclude lasciando solo intendere che il Pixel 10 è ormai pronto per debuttare. Nessun dettaglio tecnico, nessun annuncio eclatante, solo una sottile anticipazione.

Nel frattempo, le indiscrezioni non si sono fatte attendere. Online circolano già le prime immagini dei nuovi modelli, tra cui spicca il Pixel 10 Pro. Riguardo l’arrivo del lancio ufficiale, Google non ha ancora diffuso una data certa. Di recente, si sta parlando con insistenza del mese di agosto. Ma secondo alcuni il lancio ufficiale potrebbe avvenire il 4 settembre. Ovvero il giorno in cui dovrebbe tenersi il Pixel Superfans.