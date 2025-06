Google Pixel 10 propone l’audio migliore mai ottenuto

La serie Google Pixel 10 si prepara ad introdurre novità importanti. A tal proposito, spiccano dei miglioramenti riguardo l’audio. Stando alle indiscrezioni riportate in anteprima da androidheadlines.com, una delle sorprese consisterebbe nella qualità sonora. I nuovi Pixel 10 dovrebbero offrire un’esperienza audio nettamente superiore rispetto ai modelli precedenti. L’attenzione di Google si sarebbe concentrata non solo sull’hardware puro, quindi sugli speaker, ma anche su elementi più strutturali. Come, ad esempio, la cassa di risonanza che ospita gli altoparlanti. Per arrivare a potenziali innovazioni nel posizionamento degli stessi.

Google opta per cambiamenti importanti per l’audio dei suoi Pixel 10

I rumor parlano di quella che potrebbe diventare la generazione con il suono migliore mai offerto dall’azienda di Mountain View. Un traguardo non da poco considerando che già i Pixel 9 non presentavano carenze in tale ambito. Oltre tali miglioramenti, sembra confermata l’assenza del supporto al Dolby Atmos. Una decisione in linea con quella già presa da altri produttori. La scelta di Google pare quindi orientata a valorizzare un’esperienza audio proprietaria. Ciò senza affidarsi a standard esterni.

Oltre all’audio, non mancheranno novità anche in altri settori. Ad esempio, è attesa una netta evoluzione nel comparto video. In particolare, per la stabilizzazione delle immagini. Un aspetto su cui Google risultava leggermente indietro rispetto ad alcuni concorrenti di fascia alta. Anche la componente estetica avrà qualche rinfrescata, pur senza stravolgimenti. I nuovi colori introdotti porteranno un tocco di freschezza alla linea. Il Pixel 10 sarà disponibile nelle tonalità Ultra Blue, Limoncello, Iris e Midnight. Mentre le varianti Pixel 10 Pro e Pro XL potranno contare su Sterling Gray, Light Porcelain, Midnight e Smoky Green. Infine, il modello pieghevole Pixel 10 Pro Fold verrà proposto esclusivamente in Sterling Gray e Smoky Green.

La data di lancio ipotizzata per i nuovi dispositivi è il 20 agosto. Non resta che attendere le effettive novità proposta da Google per i suoi nuovi smartphone.