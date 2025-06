Peugeot 308, il restyling dell’ auto ora è realtà

La nuova Peugeot 308 si avvicina al restyling di metà carriera. Presentata nel 2021, l’attuale generazione si prepara a un aggiornamento per restare competitiva sul mercato. Le prime conferme arrivano dalle foto spia, che mostrano un prototipo camuffato in fase di test su strada. Si tratta della versione station wagon, la cosiddetta SW, che continuerà a far parte dell’offerta anche con l’arrivo della nuova edizione. Un dettaglio che dimostra la volontà del marchio di mantenere ampio il ventaglio di proposte, rispondendo a una domanda ancora viva per le familiari.

Più connettività, meno diesel: così cambierà l’anima della Peugeot 308

Le immagini mostrano una vettura mascherata nelle aree dove sono attese le principali modifiche estetiche. Il frontale sarà uno dei punti centrali dell’intervento. Griglia e paraurti infanzia verranno ritoccati per offrire un aspetto più moderno, accompagnati da nuovi fari con firma luminosa rivista. I cerchi in lega, anch’essi diversi rispetto all’attuale generazione, rappresentano un’altra delle novità visibili. Sul lato posteriore, il design del paraurti sembrerebbe rimanere invariato, ma i gruppi ottici posteriori lasciano intravedere una nuova configurazione. Interessante anche il dettaglio della scritta “Electrique” sulla targa. In quanto si tratta di un chiaro indizio della presenza della versione elettrica tra i modelli in fase di collaudo.

All’interno, le modifiche saranno più contenute. L’auto manterrà la struttura attuale ma beneficerà di alcuni aggiornamenti. Come alle finiture e al sistema di intrattenimento, che verrà probabilmente arricchito con nuove funzionalità. Non sono attesi cambiamenti radicali, ma piuttosto un raffinamento dell’esperienza a bordo.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova 308 dovrebbe mantenere l’offerta attuale. Ovvero i motori a benzina, ibridi plug-in e una variante elettrica. La motorizzazione diesel potrebbe invece uscire di scena. Manca però ancora una conferma ufficiale da parte dell’azienda. È plausibile anche l’arrivo di una nuova batteria per la versione elettrica, in grado di offrire un’autonomia migliore. Il debutto ufficiale è atteso tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Nei prossimi mesi si saprà di più sul prezzo di listino e sulle sue dotazioni definitive.