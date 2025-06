OnePlus Watch 3 Mini

Il nuovo OnePlus Watch 3 Mini si distingue per un design circolare, già visibile in alcune immagini diffuse attraverso le certificazioni. La cassa in metallo ospita due tasti fisici laterali, e il display appare leggermente più compatto rispetto al modello principale. Il prodotto mantiene l’impostazione estetica della linea OnePlus, ma in una versione più piccola e leggera.

Batteria da 500 mAh e ricarica rapida

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la batteria: il Watch 3 Mini sarà dotato di un modulo da 500 mAh, una capacità significativa per un dispositivo dalle dimensioni ridotte. Questo valore suggerisce una buona autonomia, anche con il GPS attivo, e fa ipotizzare un uso prolungato con una sola ricarica.

I documenti di certificazione confermano la ricarica rapida, che dovrebbe garantire tempi di attesa ridotti rispetto ad altri modelli della stessa fascia. Al momento non è noto se sarà supportata anche la ricarica wireless, ma il connettore proprietario appare confermato dalle immagini.

Il OnePlus Watch 3 Mini includerà il modulo GPS, una caratteristica ormai essenziale per chi utilizza lo smartwatch per attività all’aperto come corsa o ciclismo. Saranno presenti anche i sensori per il monitoraggio della salute, tra cui cardiofrequenzimetro, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e analisi del sonno.

Non mancheranno funzioni legate al fitness tracking, con modalità sportive dedicate e supporto alle notifiche e controlli multimediali tramite connessione Bluetooth. Il sistema operativo utilizzato non è ancora confermato, ma potrebbe trattarsi di una piattaforma proprietaria simile a quella vista sul Watch 2, con integrazione parziale con Android.

Lo smartwatch ha ottenuto la certificazione IMDA (Infocomm Media Development Authority), che conferma la compatibilità con le reti Bluetooth e le specifiche per il mercato asiatico. Il dispositivo è inoltre apparso anche nei database di altri enti, tra cui BIS e TUV Rheinland, segno che il lancio potrebbe essere imminente.

L’ampia presenza nei documenti ufficiali lascia intendere che il prodotto sarà destinato a più mercati, compresa probabilmente l’Europa, anche se OnePlus non ha ancora confermato ufficialmente la disponibilità.

Il OnePlus Watch 3 Mini si presenta come uno smartwatch completo, capace di offrire funzionalità avanzate in un formato compatto, senza rinunciare a autonomia, GPS e monitoraggio salute. Con una batteria da 500 mAh, un design raffinato e una dotazione tecnica completa, il dispositivo sembra pronto a competere nella fascia media del mercato dei wearable. Il lancio ufficiale non è ancora stato annunciato, ma la presenza nelle certificazioni internazionali suggerisce che l’arrivo sul mercato potrebbe essere questione di poche settimane.