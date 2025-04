Peugeot 308: presto il restyling che tutti aspettano

L’attesa cresce per il restyling della Peugeot 308 a dismisura ogni giorno che passa. La casa deve presentare al suo pubblico un modello rinnovato e attraente per rimanere competitivo. Presentata ormai corca anni orsono, la terza generazione di questa berlina francese sta per ricevere diversi aggiornamenti. Ciascuno di essi la renderanno ancora più accattivante e appetibile, in grado di battere le auto della stessa fascia. Le indiscrezioni parlano di una possibile presentazione della Peugeot a settembre, un appuntamento che potrebbe svelare dettagli inediti, ma chissà. Quali saranno le novità più evidenti? Il design subirà una decisa trasformazione, specialmente nella zona frontale. La calandra sarà ridisegnata, con uno stile più sportivo e aggressivo. Sotto i fari invece faranno la loro comparsa i tre artigli luminosi, tratto distintivo dei nuovi modelli Peugeot. Un cambiamento che permetterà alla 308 di avvicinarsi alle 3008 e 5008, mantenendo al contempo una propria identità.

Un’evoluzione senza stravolgimenti: l’anima della Peugeot originale resta

Le novità non si limiteranno all’aspetto estetico, come logico che sia. Anche gli interni potrebbero subire un restyling. Potremmo forse vedere materiali più ricercati ed un aggiornamento del sistema infotainment. Peugeot punta sul creare così un’esperienza di guida sempre più coinvolgente e raffinata. Ma ci saranno modifiche ai motori? Le attuali motorizzazioni dovrebbero restare invariate. Dovremmo quindi trovare la variante diesel da 130 CV, la Mild Hybrid da 145 CV ed anche la Plug-in da 195 CV. Non manca nemmeno la versione elettrica da 156 CV. Questa verrà alimentata da una batteria da 54 kWh. Si parla tuttavia con insistenza di un possibile ritorno della GTi, un’ipotesi che farebbe sognare gli appassionati della guida sportiva. Al momento, però, nulla è confermato.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi mesi, aumentando l’hype attorno a questo restyling Peugeot. Le prime foto spia potrebbero svelare dettagli nascosti, alimentando il desiderio di scoprire ogni particolare prima della presentazione. Nuovi colori per la carrozzeria e cerchi in lega dal design inedito arricchiranno ulteriormente l’offerta. Peugeot 308 si prepara a rinnovarsi senza stravolgimenti, ma con quel tocco di modernità capace di mantenerla protagonista. Il conto alla rovescia è iniziato: quale sarà la prossima mossa della casa francese?