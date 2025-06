Samsung guarda al cielo con il nuovo Galaxy Z Flip7

Una rivoluzione tecnologica potrebbe presto interessare gli smartphone pieghevoli. Il Galaxy Z Flip7 di Samsung, atteso nei prossimi mesi, potrebbe integrare la connettività satellitare a due vie. A fornire questa importante informazione è Skylo, azienda statunitense specializzata in reti satellitari. Attraverso un comunicato stampa, essa ha annunciato una collaborazione con Samsung, indicando chiaramente il chip Exynos 2500 come protagonista della nuova era tecnologica. Il nome dello smartphone non viene esplicitamente menzionato, ma gli esperti pensano a Flip7.

Tecnologia dallo spazio: il futuro della connettività mobile secondo Samsung

Negli ultimi anni, Samsung ha sempre equipaggiato i Galaxy Z con chip Snapdragon, mantenendo la piattaforma Exynos per altri modelli, soprattutto nella gamma GalaxyS. Il settore tecnologico però sta cambiando. Inizialmente escluso dagli S25 per difficoltà produttive, l’Exynos2500 ora potrebbe trovare spazio nel Flip7. Il motivo della scelta? Le dimensioni più contenute dei pieghevoli rispetto agli smartphone tradizionali. In più, il minor impatto in termini di distribuzione permetterebbe a Samsung di testare le potenzialità del chip senza correre rischi industriali troppo elevati.

Al centro di tutto ciò vi è il modem Exynos5400, progettato per supportare il protocollo NB-IoT NTN. Questo consente la comunicazione diretta con satelliti in orbita bassa, garantendo il trasferimento di dati anche in assenza di segnale mobile. Skylo, con sede a Mountain View, opera come intermediario tra i produttori di smartphone, le costellazioni satellitari e gli operatori mobili. Il suo ruolo non è teorico, tra i suoi clienti figurano nomi importanti come OPPO e LG. Ma, l’alleanza con Samsung, potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intero settore.

Non è ancora certo se tale funzione verrà integrata ufficialmente nel Galaxy Z Flip7 o se rimarrà un’opzione non attiva in alcune versioni. Di sicuro, Samsung ha già introdotto una simile possibilità nei GalaxyS25, che permettono l’invio di messaggi anche senza copertura cellulare. Riproporre questa innovazione nel Flip7 renderebbe la connettività satellitare un elemento centrale della nuova generazione di dispositivi mobili. In un mercato sempre più competitivo, la capacità di restare connessi ovunque potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo.