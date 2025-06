Dacia Logan 2026: il grande ritorno della berlina low-cost

Nonostante l’uscita silenziosa dai riflettori dell’Europa Occidentale, la Dacia Logan non ha mai davvero lasciato il palcoscenico. In mercati come la Romania e altri Paesi dell’Est Europa, la berlina ha continuato ad essere ampiamente apprezzata. Dopo anni di relativa invisibilità, il suo lancio è ormai concreto. Le prime foto spia della nuova Logan 2026 lo confermano. Il progetto non solo esiste, ma sta prendendo forma nei test su strada, avvistato nel sud dell’Europa.

Dacia Logan 2026: interni digitali e futuro mild hybrid

Dacia aveva optato per un’esclusione della terza generazione dai mercati più competitivi. Anche la Spagna, dove era stata inizialmente introdotta, aveva registrato vendite deludenti. Così, nel 2022, si era deciso per una sospensione della sua commercializzazione. Da allora nessun annuncio ufficiale. Eppure, nel silenzio, la Logan ha continuato il suo cammino. Oggi, torna in scena con un look rinnovato e l’ambizione di restare un punto di riferimento tra le berline economiche. Le immagini del prototipo mostrano un veicolo ancora molto camuffato, ma si intuiscono già aggiornamenti importanti nella parte anteriore. Tra cui ad esempio una nuova calandra, paraurti ridisegnati e gruppi ottici modificati. Sul lato posteriore invece, cambia la firma luminosa, mentre il profilo resta sostanzialmente lo stesso.

Ma il vero salto qualitativo avviene all’interno. Le immagini degli interni rivelano un nuovo cruscotto con un display touchscreen centrale, molto simile a quello previsto per i futuri modelli Sandero e Jogger. L’introduzione di un sistema di intrattenimento avanzato rende l’esperienza a bordo decisamente più attuale, in quanto offre funzionalità tecnologiche fino ad oggi assenti.

Dal punto di vista motoristico, i modelli attuali, il 1.0 TCe benzina da 90CV e la versione ECO-G a GPL da 100, dovrebbero restare disponibili. Ma l’inserimento di una variante mild hybrid non è da escludere, soprattutto se la Sandero intraprenderà quella direzione. Le due vetture condividono gran parte della piattaforma e delle soluzioni tecniche. Il debutto ufficiale della Dacia Logan è atteso tra settembre e ottobre 2025, con arrivo nei concessionari l’anno successivo.