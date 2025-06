OnePlus: il 8 Luglio evento con Nord 5 e 4 novità

Dopo un lungo periodo di silenzio, la nota società cinese ha finalmente annunciato la data per il suo evento estivo compreso l’orario, l’evento di OnePlus Si terrà l’8 luglio alle 10:30 e sarà il palcoscenico di lancio del suo nuovo dispositivo OnePlus Nord 5, device medio alto di gamma, ma tranquillamente considerabile come top, dal momento che sarà il primo a integrare il processore Snapdragon 8s Gen 3.

Device top e 4 novità

Il dispositivo in questione integrerà un processore di tutto rispetto con delle ottimizzazioni davvero interessanti che gli hanno permesso di arrivare ad un punteggio di 1,59 milioni di punti sul noto benchmark AnTuTu, non a caso come ha dichiarato l’azienda, questo dispositivo sarà in grado di far girare tantissimi videogiochi tra cui anche Call of Duty mobile a 144 Hz e con Ray tracing live attivo, il tutto sarà adulato anche dal nuovo sistema di raffreddamento”Cryo-Velocity VC”, un sistema di dissipazione del calore di categoria superiore grazie a una superficie di 7.300 mm² e materiali termici in grafene.

Come se non bastasse durante la presentazione assisteremo all’arrivo anche delle nuove OnePlus Buds 4 che offrono all’utente delle caratteristiche di alto livello tra le quali spiccano doppi driver, doppi DAC, supporto Hi-Res LHDC 5.0 e audio 3D.

Oltre alle cuffie, avremo anche l’arrivo del nuovo OnePlus Watch 3 nella versione da 43 mm, pensata per chi cerca uno smartwatch più compatto ma senza rinunce.

Per quanto riguarda i dispositivi tangibili, l’ultimo ad arrivare sarà il OnePlus Pad Lite, dispositivo pensato principalmente per l’intrattenimento e per poter scorrere contenuti senza nessun tipo di problema, ovviamente senza troppe pretese in termini di prestazioni.

L’ultima novità che arriverà insieme alla presentazione di luglio sono i Popup Store che segneranno un grande ritorno con alcune date prestabilite tra le quali abbiamo: