ChatGPT arriva su WhatsApp: immagini generate dall’IA con un semplice messaggio

Da oggi, anche WhatsApp diventa uno strumento creativo grazie a ChatGPT. È sufficiente inviare un messaggio testuale al numero 1-800-ChatGPT per ricevere in risposta un’immagine costruita su misura. La funzione, annunciata ufficialmente da OpenAI, rappresenta una naturale estensione di quanto iniziato nel dicembre 2024. Esattamente quando il celebre chatbot è stato integrato nell’app con funzionalità vocali.

Strategia vincente o semplice curiosità? OpenAI punta all’espansione anche su WhatsApp

Oggi, però, l’esperienza d’uso è più completa. Dietro le quinte agisce GPT-4o, il modello multimodale di nuova generazione, capace di comprendere il linguaggio e restituire risultati visivi coerenti e spesso sorprendenti. Per utilizzarlo non servono competenze tecniche, basta salvare il contatto, iniziare una chat e scrivere la propria idea. Dopo una breve introduzione con informazioni su privacy e condizioni d’uso, l’utente può inviare una descrizione dell’immagine desiderata. Da qui in pochi minuti riceverà il risultato.

Anche se il tempo di attesa non è rapidissimo, il processo di creazione delle immagini è fluido e pensato per l’uso quotidiano. I possessori di un abbonamento ChatGPT Plus possono anche collegare il proprio account, ottenendo un accesso completo a tutte le funzionalità premium direttamente da WhatsApp. L’ arrivo di ChatGPT sulla nota piattaforma di messaggistica è solo l’ultimo passo di una strategia molto più ampia. Dopo l’approdo su iPhone, Mac e iPad in collaborazione con Apple, OpenAI continua a espandere la presenza del suo assistente digitale.

Questo spostamento verso piattaforme di uso quotidiano rende l’IA uno strumento sempre più accessibile, ma anche oggetto di dibattito. Vi è infatti chi ne sottolinea i vantaggi creativi e chi, invece, mette in guardia sul dispendio energetico e il rischio di banalizzazione. Il fatto che il servizio non offra nulla di diverso rispetto all’app ufficiale, per alcuni, ne riduce il valore. Per altri, invece, è proprio la sua semplicità d’uso su WhatsApp a renderlo vincente. Le immagini prodotte da GPT-4o colpiscono per qualità e realismo, seppure con piccoli difetti occasionali. Nel complesso, il servizio funziona e piace, soprattutto per chi è alla ricerca di ispirazione o vuole condividere contenuti originali in pochi secondi.