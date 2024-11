iOS 18.2: gli utenti Apple potranno avere ChatGPT Plus

Stando a quanto riportato nelle ultime ore, gli utenti che hanno un iPhone, con iOS 18.2 potranno avere l’integrazione con ChatGPT Plus, il tutto grazie alla collaborazione stabilita tra Apple ed OpenAI. Tutto ciò ovviamente funzionerà non solo su iPhone, ma anche sugli iPad e su Mac, ovviamente con gli aggiornamenti rispetti di iPadOS e MacOS.

iOS 18.2 porta ChatGPT Plus sui dispositivi di Apple

Sarà l’arrivo della prossima versione del sistema operativo di Apple a dare delle grandi novità agli utenti. Con iOS 18.2, ChatGPT infatti sarà incluso all’interno di Apple Intelligence. Gli utenti potranno dunque facilmente attivarlo tramite le impostazioni, selezionando Apple Intelligence & Siri e poi ChatGPT. Da qui, sarà possibile scegliere l’opzione per l’upgrade a ChatGPT Plus. La grande novità è che ChatGPT potrà sostituire Siri in diverse situazioni, migliorando la capacità di risposta e ampliando gli strumenti di scrittura AI disponibili.

Non sarà necessario avere un account OpenAI per utilizzare ChatGPT, ma registrarsi offrirà vantaggi aggiuntivi. Chi desidera un’esperienza più completa potrà optare per ChatGPT Plus, ottenendo accesso ai modelli più avanzati, con un massimo di cinque volte più messaggi su GPT-4. Altre funzionalità premium includono una generazione di immagini senza limiti e conversazioni più fluide, grazie alla modalità vocale potenziata.

Gli utenti che sceglieranno di rimanere con la versione gratuita avranno comunque accesso a ChatGPT, anche se con alcune restrizioni. Nonostante Apple avesse precedentemente dichiarato che non ci sarebbero state transazioni economiche tra le due aziende, l’opzione di upgrade lascia intuire un possibile accordo per condividere i guadagni.

Insieme a ChatGPT, iOS 18.2 introdurrà altre funzioni innovative, come Image Playground per creare immagini con comandi testuali, Genmoji per emoji personalizzate, Visual Intelligence per riconoscere oggetti nelle foto, e strumenti di scrittura AI ancora più avanzati per migliorare la qualità dei testi. L’intelligenza artificiale su iOS sta per diventare ancora più accessibile e utile.