Vodafone Silver, sono queste le offerte migliori: ecco fino a 200GB ogni mese

Vodafone rinnova il proprio catalogo con due offerte pensate per chi effettua la portabilità da Iliad o da un altro operatore virtuale. Si tratta di Silver 100 e Silver 150, due promozioni semplici e convenienti, caratterizzate da prezzi chiari, giga generosi e un beneficio extra legato al servizio SmartPay. Ovviamente parliamo di uno dei gestori più famosi di sempre, uno di quelli che dietro fanno il vuoto soprattutto per via della grande qualità che caratterizza da tempo le promozioni mobili.

Giga e minuti senza sorprese con Silver 100

Vodafone Silver 100 è la proposta pensata per chi desidera un piano bilanciato a un costo contenuto. Per 7,99€ al mese, garantisce minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G, con un vantaggio in più al momento dell’attivazione: il primo mese è scontato a 5€. Il piano è disponibile solo per chi effettua la portabilità da Iliad o da altri gestori virtuali.

Più traffico dati e un bonus extra con Silver 150

Chi preferisce avere più margine nella navigazione può puntare su Vodafone Silver 150: l’offerta include 150 giga in 4G, sempre con minuti e SMS illimitati, al costo mensile di 9,99€, con il primo mese a soli 5€. Attivando il servizio gratuito SmartPay — che consente di gestire i rinnovi tramite addebito su conto corrente o carta — si ricevono 50 giga aggiuntivi ogni mese, senza costi extra.

Le due offerte combinano prezzi stabili, rete affidabile e un buon volume di dati, con l’ulteriore vantaggio di poter accedere al bonus SmartPay. Una proposta completa, pensata per chi arriva da un operatore alternativo e vuole passare a Vodafone con condizioni chiare e senza vincoli.

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono disponibili solo per chi passa a Vodafone da Iliad o da un MVNO. Offrono una combinazione bilanciata tra quantità di dati, servizi inclusi e costi contenuti, con la possibilità di ampliare il proprio bundle mensile senza alcun sovrapprezzo.