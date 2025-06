Google Pixel 10 avrà un sensore di impronte fenomenale: sarà velocissimo

Si avvicina il debutto dei nuovi Google Pixel 10, e come da tradizione iniziano a intensificarsi le anticipazioni sulle principali novità tecniche. Tra le informazioni più recenti, spicca quella pubblicata da Android Headlines: secondo la testata, il colosso avrebbe perfezionato ulteriormente il sistema di sblocco con impronta digitale, migliorando un componente cruciale per l’esperienza d’uso quotidiana.

I progressi erano già evidenti con la generazione precedente, quando Pixel 9 ha introdotto un sensore ultrasonico molto più rapido e affidabile rispetto a quelli delle versioni precedenti. Ora, stando a quanto riferito, la nuova serie si spingerà ancora oltre, integrando uno scanner capace di offrire prestazioni mai viste prima su un dispositivo Pixel.

Sensore rinnovato su Google Pixel 10, ma i dettagli restano riservati

Al momento, non sono disponibili specifiche tecniche ufficiali. Non è chiaro, ad esempio, se il salto in avanti derivi da un hardware aggiornato o da una migliore ottimizzazione del software di riconoscimento. Quello che dunque sembra più che sicuro è la volontà di Google di ridurre ancor di più i tempi utili per lo sblocco del dispositivo, aumentando la fluidità in qualsiasi tipo di situazione, che sia per il semplice sblocco del terminale o per i pagamenti che dunque avverranno in maniera più rapida. Con questo nuovo sensore a bordo dei Google Pixel 10, gli utenti troveranno sotto al display una pedina fondamentale per la loro esperienza. L’area di rilevamento potrebbe essere stata ampliata favorendo così una precisione maggiore.

Quando arriverà Pixel 10

Secondo le ultime indiscrezioni, la presentazione ufficiale dei Pixel 10 è attesa nella prima metà di agosto. L’evento potrebbe includere anche altri prodotti dell’ecosistema Google, ma la curiosità attorno ai nuovi smartphone rimane centrale. Se confermata, la presenza di un sensore di impronte digitale più rapido e affidabile rappresenterebbe un elemento distintivo in grado di migliorare sensibilmente l’uso quotidiano, soprattutto per chi utilizza frequentemente lo sblocco biometrico.