Google Pixel 10, nuovo teaser video prende in giro Apple

Con un colpo di teatro in pieno stile Google, il Pixel 10 fa la sua prima comparsa pubblica in un modo tutt’altro che convenzionale. Protagonista dello sketch è proprio un iPhone, che elenca entusiasta le novità di iOS 26 — tra cui la traduzione automatica, Hold Assist e Call Screening — ignorando che tutte queste funzioni erano già state implementate da tempo sui dispositivi Pixel.

Il filmato fa parte della serie “Best Phones Forever”, in cui Pixel e iPhone dialogano in tono amichevole e autoironico. Ogni volta che l’iPhone si compiace delle nuove funzioni annunciate da Apple, il Pixel risponde con tono beffardo, sottolineando come Google le abbia già introdotte negli anni passati. È un modo sottile ma efficace per rivendicare la leadership dell’ecosistema Android su alcune innovazioni chiave.

Un finale che anticipa il Pixel 10 (senza mostrarlo)

Il momento più significativo arriva sul finale. Dopo un botta e risposta serrato, l’iPhone chiede: “Su cosa state lavorando per il Pixel 10?”. Il Pixel risponde con un’esitazione, lo schermo si oscura e appare solo il Pixel 9 Pro. Il messaggio è chiaro: il Pixel 10 è in arrivo, anche se non viene svelato alcun dettaglio concreto. Un teaser volutamente enigmatico, che lascia intendere che Google è pronta a giocare d’anticipo su Apple anche in termini di comunicazione.

Intanto, sono già trapelate alcune immagini rubate sul set di uno shooting fotografico, probabilmente destinato al materiale promozionale ufficiale. Gli scatti mostrano Pixel 10 Pro, che a una prima occhiata sembra molto simile all’attuale Pixel 9 Pro, senza cambiamenti evidenti nel design.

Verso il lancio: tempistiche ancora incerte

Come gli appassionati ben sanno, almeno per ora non c’è un appuntamento ufficiale: resta infatti sconosciuta la data in cui Google presenterà al mondo i nuovi Pixel. Un video come questo però funge da elemento di avvicinamento alla presentazione, la quale potrebbe arrivare ad agosto o al massimo a settembre in occasione dell’evento Pixel Superfans.