Iliad accende l’estate 2025 con FLASH 150 e FLASH 220

In seguito al suo settimo anniversario nel mercato italiano, Iliad propone due nuove offerte mobili pensate per chi non si separa mai da internet. FLASH 150 e FLASH220, disponibili da subito e solo fino al 17 luglio 2025. La prima include 150GB in 4G/4G+, la seconda offre 220GB e l’accesso anche alla rete 5G. In entrambi i casi sono inclusi minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, oltre a un pacchetto dati per navigare all’estero, in Europa e nel Regno Unito, fino a fine anno.

Fibra, convergenza e libertà digitale: Iliad guarda oltre il mobile

FLASH150 ha un costo di 7,99€ al mese ed è rivolta sia ai nuovi clienti che a chi possiede già un’offerta Iliad meno vantaggiosa. FLASH 220, invece, costa 9,99€ al mese ed è attivabile da chi già utilizza Iliad ma ha un’offerta di pari costo o inferiore e con meno GIGA. Entrambe le soluzioni prevedono il roaming europeo gratuito, con 11GB per FLASH 150 e 13GB per FLASH220. Il costo di attivazione della SIM è fissato a 9,99€. Chi desidera attivare una delle due offerte può farlo online, oppure visitando uno dei tanti punti fisici distribuiti sul territorio

Il lancio delle nuove offerte mobili non è l’unica novità in casa Iliad. L’operatore francese ha celebrato il suo settimo anno di presenza in Italia anche con una promozione dedicata alla fibra ottica. Con velocità fino a 5Gigabit e la possibilità di aggiungere extender Wi-Fi e kit da viaggio, Iliad punta ad offrire una connessione potente anche durante l’estate, sia a casa che in vacanza. Particolarmente interessante è l’integrazione tra linea mobile e connessione fissa. FLASH 220 consente infatti la convergenza con l’offerta fibra, permettendo a chi la sottoscrive di accedere a servizi completi con una sola sottoscrizione. Un passo importante per chi cerca flessibilità, trasparenza e costi certi.

Ancora una volta Iliad sceglie di non seguire il mercato, ma di tracciare una sua via parallela. Nessuna rimodulazione, niente costi nascosti e condizioni chiare fin dal primo giorno. È questo il modello con cui l’operatore ha rivoluzionato il mercato mobile e ora prova a farlo anche nel mondo della fibra. La filosofia alla base? Navigare di più e spendere meno è possibile.