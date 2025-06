Facebook: ora tutti i video sono Reel, cambia l’esperienza utente

Meta ha deciso di semplificare la gestione dei contenuti video su Facebook. A partire dai prossimi mesi, qualsiasi filmato caricato sulla piattaforma verrà classificato come Reel, eliminando la distinzione tra video classici e clip brevi. Questo cambiamento molto importante ha un obiettivo ben chiaro che è quello di garantire un processo creativo molto più fluido ed intuitivo rendendo peraltro l’esperienza tra Instagram e Facebook sempre più armoniosa. Come gli utenti ben sanno, fino ad ora per creare un contenuto c’era da scegliere tra un video standard o un Reel: ora invece non ci sarà più questa distinzione con tutto racchiuso sotto un’unica etichetta.

Via i limiti di durata e cambia la sezione profilo

Tra le novità più rilevanti c’è la rimozione del limite di 90 secondi per i Reel. Questo significa che gli utenti potranno pubblicare video anche più lunghi mantenendo il formato Reel, inclusi contenuti registrati in diretta. Una scelta che punta a rendere Facebook un ambiente più dinamico e flessibile per chi crea contenuti, senza imporre vincoli temporali o tecnici.

Contestualmente, anche la sezione Video presente nei profili personali e nelle pagine cambierà nome: sarà rinominata in Reel, mantenendo però invariata la visibilità dei contenuti pubblicati in passato. Meta ha voluto chiarire che questa modifica non influenzerà l’algoritmo di raccomandazione: le proposte continueranno a essere personalizzate in base agli interessi degli utenti.

Una mossa per riaccendere l’interesse

Mark Zuckerberg ha ribadito più volte l’intento di rendere Facebook più rilevante dal punto di vista culturale. L’unificazione del formato video si inserisce in questa strategia, nella speranza di rilanciare il social presso le fasce di pubblico più giovani, oggi più attratte da piattaforme come TikTok. Su Instagram i Reel raggiungono già i tre minuti di durata, e l’idea è replicare quella stessa formula anche su Facebook. Se sarà abbastanza per invertire il calo di popolarità, lo diranno i numeri nei prossimi mesi.