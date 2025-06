Xbox Game Pass: Warcraft e Call of Duty tra i titoli di giugno

In arrivo presto i primi Warcraft rimasterizzati, per la prima volta disponibili su Xbox Game Pass. Dal 26 giugno, i classici Warcraft I, II ed il discusso Warcraft III: Reforged approdano su PC tramite il tier Ultimate. Si ha con il ritorno del famoso gioco l’inizio di una nuova fase per i franchise Blizzard. Chi ha vissuto le battaglie di Azeroth potrà riviverle in alta definizione, mentre i nuovi giocatori scopriranno dove tutto è cominciato. Pochi giorni dopo, il 30 giugno, sarà il turno di Call of Duty: WWII, disponibile per Xbox, PC e Cloud. Uno dei capitoli più intensi della saga, incentrato sulla Seconda Guerra Mondiale, entra nel servizio per la prima volta. Ritmi serrati, atmosfere brutali, immersione totale nel conflitto globale. Si tratta del Call of Duty che ha riportato il franchise alle radici, ed è pronto a farlo di nuovo.

Atmosfere inquietanti e ritorni inaspettati su Xbox Game Pass

Tra le novità più intriganti su Xbox Game Pass c’è Little Nightmares II, disponibile dal 1° luglio. L’opera dei Tarsier Studios fonde puzzle platform e horror silenzioso. Un mondo distorto, minaccioso, dove ogni passo può essere l’ultimo. Ritorna anche Rise of the Tomb Raider, lo storico titolo action che consolidò Lara Croft nella nuova era, pronto a essere riscoperto da chi l’ha perso all’epoca. Non manca lo spazio per la sperimentazione con Rematch, nuovo titolo dei creatori di Sifu, promette partite calcistiche fuori dagli schemi, con uno stile visivo deciso e gameplay a metà tra arcade e simulazione. Disponibile dal 19 giugno su Cloud, PC e Xbox Series X|S, sarà il titolo sportivo del mese.

Dal 30 giugno lasceranno poi Xbox Game Pass titoli apprezzati come Arcade Paradise, SteamWorld Dig e Journey to the Savage Planet. Addii che lasciano spazio a novità come Volcano Princess, un’esperienza fantasy e gestionale in arrivo il 24 giugno, e Star Trucker, il simulatore di camion spaziali previsto per il 18 giugno. In mezzo, Wildfrost, strategico a base di carte, offrirà una sfida nuova ed imprevedibile ai giocatori.