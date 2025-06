Cuffie Sony WH-1000XM5 imbattibili: prezzo shock oggi su Amazon

Le cuffie Sony WH-1000XM5 si posizionano nella fascia di prezzo medio alta dei dispositivi progettati per ascoltare musica con una qualità sonora eccellente. Nonostante ciò, oggi è possibile acquistare questo fantastico accessorio a un costo super conveniente grazie ad Amazon.

Con uno sconto del 14% applicato sul prezzo di listino, il costo da pagare scende al di sotto dei 300 euro. Quale momento migliore, dunque, se non questo per acquistare un paio di cuffie wireless con noise cancelling e supporto ad assistenti vocali come Alexa e Siri?

Cuffie Sony WH-1000XM5: in offerta su Amazon

Se la musica è una delle vostre principali passioni e non potete fare a meno di ascoltare brani preferiti in qualsiasi momento, queste cuffie marchiate Sony sono perfette per voi. Si tratta infatti di cuffie wireless con cancellazione del rumore di livello premium e, di conseguenza, con una qualità audio superiore. Inoltre sono anche ideali per effettuare chiamate con un audio cristallino.

In merito alla cancellazione del rumore premium, il costruttore ha deciso di implementare ben quattro microfoni su ciascun padiglione che consentono di eliminare anche i rumori indesiderati. Oltre a ciò, il sistema Auto NC Optimizer è in grado di assicurare che la cancellazione del rumore sia sempre ottimizzata in base all’ambiente circostante.

Non manca infine un’eccellente autonomia. Sono ben 30 infatti le ore che la batteria è in grado di garantire. Per ottenere la ricarica rapida, invece, può essere acquistato l’adattatore USB-PD che offre fino a 3 ore di riproduzione con soli 3 minuti di carica. Perfetto anche il design di queste cuffie Sony che, non casualmente, offre un adeguato comfort anche se indossate per tante ore.

Lo sconto oggi disponibile su Amazon consente di pagare le Sony WH-1000XM5 solamente 299,90 euro anziché 349.