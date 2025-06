Reti giganti sulla Luna per catturare le consegne nello spazio

Un’idea innovativa di alcune startup europee e imprenditori greci potrebbe cambiare per sempre i viaggi nello spazio: realizzare reti giganti sulla Luna in grado di catturare veicoli e carichi inviati dall’orbita lunare.

Il prototipo di questo sistema, chiamato MACEDONAS (Momentum Absorption Catcher), è strutturato come una gigantesca rete retrattile che aspetta i cargo lanciati dall’orbiter e li cattura in sicurezza, evitando rischiosi atterraggi in autonomia. L’idea nasce dai limiti evidenti delle missioni lunari attuali: sbagliare la traiettoria di atterraggio significa perdere intere tonnellate di materiale. Un sistema “a rete” ridurrebbe drasticamente i fallimenti, consentendo di far cadere i payload con precisione e sicurezza, grazie a meccanismi di assorbimento del momento cinetico.

La rete è pensata per essere modulare e rigenerabile: dopo aver catturato un carico, si retrae automaticamente usando sistemi smart di rigenerazione e preparazione per il prossimo veicolo. Protegge anche hardware sensibile, come componenti scientifici, parti di rover o materiali destinati alla colonizzazione. Lo sviluppo del MACEDONAS si inserisce in un contesto crescente di attività industriali pensate per la Luna, con aziende come Interlune (che produce macchine per estrarre elio-3), o cooperative nazionali e agenzie spaziali che stanno progettando basi permanenti e mini-rocket per il trasporto merci.

La rete lunare potrebbe diventare un tassello fondamentale, accanto a piattaforme orbitanti, habitat modulabili e centrali energetiche. L’affidabilità di un sistema di consegna sicura aprirebbe la strada a nuove economie: edilizia spaziale, estrazione mineraria e persino turismo scientifico. Naturalmente, permangono sfide notevoli: sistemi hardware esposti a temperature estreme, polveri abrasive lunari e la precisione necessaria per operare a migliaia di chilometri da Terra. Ma il prototipo brevettato rappresenta un passo concreto verso una logistica spaziale efficiente e low-cost, in grado di sostenere l’era delle reti interplanetarie.