Xbox Game Pass, ecco i giochi della seconda metà di agosto

Ritorna dunque il consueto appuntamento mensile per gli abbonati ai servizi di Xbox Game Pass e PC Game Pass.

scritto da Anna Lisa Ferilli
Ritorna uno degli appuntamenti più attesi da parte dei videogiocatori. In queste ultime ore, infatti, il colosso americano Microsoft ha rivelato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno disponibili gratuitamente per la seconda metà del mese di agosto 2025. A questi titoli, potranno accedervi tutti gli abbonati ai servizi di Xbox Game Pass e PC Game Pass. 

 

 

Xbox Game Pass, Microsoft annuncia i videogiochi della seconda metà del mese

Ritorna dunque il consueto appuntamento mensile per gli abbonati ai servizi di Xbox Game Pass e PC Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso Microsoft ha da poco rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi gratuitamente senza costi extra per gli abbonati a questi servizi. Questi titoli saranno resi disponibili nel corso di queste ultime settimane di agosto. Ve li elenchiamo qui di seguito.

 

  • Blacksmith Master – Game Preview per PC – a partire dal 19 agosto
  • Void/Breaker – per Game Pass Ultimate e per PC Game Pass – solo PC – a partire dal 19 agosto
  • Goat Simulator Remastered – per Game Pass Standard – a partire dal 20 agosto
  • Persona 4 Golden – per Game Pass Standard, PC e Ultimate – a partire dal 20 agosto
  • Herdling – per Game Pass Ultimate e per PC Game Pass – a partire dal 21 agosto
  • Gears of War: Reloaded – per Game Pass Ultimate, PC Game Pass – a partire dal 26 agosto
  • Dragon Age: The Veilguard – per Game Pass Ultimate e per PC Game Pass – a partire dal 28 agosto

Si tratta dunque di titoli piuttosto interessanti, a cui gli utenti abbonati potranno accedervi senza costi extra. Ricordiamo tuttavia che il colosso Microsoft ha anche da poco rivelato i nomi dei videogiochi che lasceranno presto il catalogo, in particolare a partire dalla giornata del prossimo 31 agosto 2025. I titoli in questione sono per il momento 5. Ve li elenchiamo qui di seguito.

  • Ben 10 Power Trip (su Cloud, Console, PC)
  • Borderlands 3 (su Cloud, Console, PC)
  • Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (su Cloud, Console, PC)
  • Sea of Stars (su Cloud, Console, and PC)
  • This War of Mine: Final Cut (su Cloud, Console, PC)
