Motorola moto G15 imperdibile: oggi con uno sconto del 38% su Amazon

Oggi il Motorola moto g15 diventa una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non a caso, infatti, il prezzo con cui oggi viene venduto dal colosso dell’e-commerce Amazon rende questo dispositivo con display 6.72″ FHD+ 60Hz davvero conveniente.

Se siete in cerca di un nuovo smartphone con un ottimo prezzo ma in grado di accompagnarvi durante l’intera giornata per portare a termine compiti di routine e scattare foto di buona qualità, questo modello marchiato Motorola è perfetto per voi.

Motorola moto G15 imperdibile con lo sconto Amazon

Oltre alle qualità del display FHD+ da 6,72” sorprendentemente nitido e luminoso, che rende dunque possibile esperienze visive ottimali in ogni circostanza, non manca un adeguato supporto con altoparlanti stereo. Ciò consente, di conseguenza, di affiancare un’ottima visibilità a un’adeguata qualità sonora in ogni circostanza.

Il Motorola moto G15 si contraddistingue anche grazie a un design elegante ma, al tempo stesso, resistente. Proprio per questo motivo, dunque, è possibile avere a portata di mano un dispositivo con un look raffinato senza doversi preoccupare troppo di danneggiarlo.

Siete appassionati di fotografia e volete catturare ogni attimo delle vostre vacanze? Questo Motorola moto G15 dispone di un sistema fotocamera da 50 MP con obiettivo grandangolare che consente di scattare foto straordinariamente dettagliate sia di giorno che di notte. L’obiettivo ultrawide consente inoltre di catturare una porzione più grande della scena ottenendo un risultato ottimizzato.

Utilizzare questo dispositivo realizzato dall’azienda Motorola significa mettere da parte il caricabatteria. Non manca infatti una batteria da 5200 mAh che assicura una durata eccellente dell‘autonomia. Approfittate subito dello sconto oggi disponibile su Amazon per poter pagare il Motorola moto G15 solamente 124,50 euro anziché 199,90 grazie al -38%.