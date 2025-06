Copertina IOS 26

Ho installato le beta sviluppatore di iOS 26 e iPadOS 26 sui miei due dispositivi principali — iPhone 16 Pro Max e iPad (10ª generazione, 2022) — seguendo la procedura ufficiale. Queste sono le mie prime impressioni dopo circa una settimana di uso quotidiano.

Design “Liquid Glass”:

La novità visiva più evidente è il nuovo linguaggio di design Liquid Glass, che conferisce trasparenze, riflessi e angoli arrotondati in ogni elemento dell’interfaccia. Su iPhone il risultato è fluido e gradevole: vetrina trasparente di icone e menu, effetto 3D lieve su wallpaper e controlli che scompaiono quando non servono. Su iPad (2022), l’effetto è simile, ma in alcune app come Safari o Mail noto qualche inconsistenza grafica e lag acuto nei menu flottanti. Vista la beta, non è grave, ma da segnalare.

Schermata di blocco e Home

La lock screen adesso supporta orologi dinamici e sfondi “Spatial Scene” con effetto profondità. L’iPhone le mostra bene, il mio iPad no – il supporto è limitato. In Home Screen, i widget e icone beneficiano del design “scompari-compare” e comodi pop‑out menus per funzioni rapide. Funziona meglio su iPhone; su iPad talvolta il menu appare con lag.

IA e funzioni smart

iOS 26 integra Apple Intelligence, con “Visual Intelligence” su screenshot, traduzione live, call screening e traduzione in tempo reale. Ho provato a usare chiamate in lingua e la trascrizione/filtraggio funziona, anche se con il mio iPad la traduzione si blocca spesso. Strumento particolarmente utile: Visual Intelligence permette di evidenziare testo su screenshot, trasformarlo in promemoria, calendario, oppure tradurlo istantaneamente.

Telefonate, Messaggi, Wallet e altro

Call Screening ti mostra chi sta chiamando e perché, utile contro lo spam.

La nuova funzione Hold Assist permette di mettere in attesa una chiamata e ricevere una notifica appena l’altro risponde.

Messaggi ora include sfondi personalizzati, sondaggi e filtro per lo spam, oltre alla traduzione in tempo reale dei messaggi.

Wallet supporta boarding pass arricchiti e mappe interattive per gli aeroporti.

Batteria: Adaptive Power promette bene

È stata introdotta la modalità Adaptive Power, che riduce performance e luminosità quando serve, per ottimizzare l’autonomia. Nei miei test su iPhone non ho notato cali significativi di durata. iPad, invece, consuma leggermente di più se lasci troppe app aperte.

Multitasking su iPad: ERA ORA!

iPadOS 26 implementa un sistema a finestre con bottoni di gestione, Exposé e barra dei menu, molto simile a quello di macOS. Su un iPad non‑Pro però alcune funzionalità non sono ottimizzate: Stage Manager continua a essere instabile, e l’esperienza finestra/mac non è ancora fluida. Detto questo, Exposé e barre dei menu rendono l’uso quotidiano più ordinato.

Stabilità e bug

Su iPhone 16 Pro Max, la beta è instabile. Da uno a 10: 7: parecchi crash, nessun riavvio imprevisto, interfaccia che lagga e molto altro ancora.

Su iPad 2022, ho riscontrato lag con Safari, crash sporadici di app di terze parti, e alcuni glitch grafici nelle transizioni.

Conclusioni

iOS 26 è una beta ben costruita, in prospettiva: nuovo design, IA integrata con discrezione, funzioni smart per chiamate, note e immagini, e una gestione più raffinata della batteria. Su iPhone 16 Pro Max gira bene e mostra un’evoluzione coerente, ma siamo ancora lontani dalla fluidità di altre iterazioni passati.

iPadOS 26, pur con spunti interessanti, mostra ancora limiti evidenti sui dispositivi base. Le novità sono pensate per modelli Pro e questo si vede: chi ha un iPad standard dovrà aspettare le ottimizzazioni future.

Il mio consiglio? Guardatevi i video e leggete gli articoli su questi software ma, per favore, non installateli sui vostri device principali. Fidatevi.