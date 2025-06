Xiaomi accelera: HyperOS 2.2 in arrivo per tanti dispositivi

È tempo di aggiornamenti in casa Xiaomi. Il colosso cinese sta per distribuire HyperOS 2.2, l’ultima versione del suo sistema operativo basato su Android 15. Il lancio coinvolgerà una vasta tipologia di dispositivi, tra cui smartphone e tablet firmati Xiaomi, Redmi e POCO. In Europa, il rilascio inizierà proprio con il modello di punta, ovvero lo Xiaomi15 Ultra, considerato il fulcro dell’attuale generazione per prestazioni e qualità fotografica.

Xiaomi amplia i test su HyperOS 2.2: ancora attesa per molti modelli

La nuova interfaccia porterà miglioramenti in termini di fluidità, stabilità e funzioni intelligenti, integrando le capacità dell’intelligenza artificiale proprietaria HyperAI. Non si tratta però di un aggiornamento riservato ai soli modelli premium, in quanto anche dispositivi più economici riceveranno HyperOS 2.2 nei prossimi giorni. Tra questi troviamo il Redmi 13C 5G, il POCO M7 Pro e la serie RedmiNote 13. Il rilascio sarà distribuito man mano ma concentrato inizialmente sull’area europea. I dettagli relativi ai mercati extra-europei, al momento, restano secondari ma non esclusi.

Mentre una parte degli utenti Xiaomi si prepara a ricevere HyperOS 2.2, una lista ancora più lunga resta in attesa. Numerosi dispositivi sono infatti ancora nella fase di test. La verifica coinvolge modelli come POCO F6 Pro, Redmi 13, Xiaomi Pad 6 e persino vecchie versioni come il 12S Ultra. L’azienda sta lavorando per garantire che il nuovo sistema arrivi senza intoppi e con ottimizzazioni studiate per ogni singolo dispositivo.

Chi possiede modelli meno recenti dovrà quindi pazientare ancora. Nonostante alcune critiche da parte dei più scettici, Xiaomi sembra convinta della propria strategia. Il prossimo grande passo sarà rappresentato da HyperOS 2.3, versione che debutterà con Android 16. I test su questa nuova variante sono già in corso e il rilascio è previsto entro fine giugno. Nel frattempo, HyperOS2.2 segna una fase di transizione importante, poiché punta a rendere l’esperienza software Xiaomi sempre più uniforme e reattiva.