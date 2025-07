HyperOS

HyperOS 2.2 prosegue la sua diffusione globale dopo il lancio in Cina a inizio mese. Con questa versione, Xiaomi accelera la transizione definitiva dal vecchio sistema MIUI al nuovo sistema operativo modulare, confermando l’intenzione di creare un’esperienza coerente e fluida tra tutti i dispositivi dell’ecosistema.

Rollout quasi completato in tutto il mondo

L’aggiornamento HyperOS 2.2 è già stato distribuito alla maggior parte dei dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO. Dopo settimane di rollout progressivo, solo sei modelli non hanno ancora ricevuto la nuova versione. Si tratta di terminali distribuiti su fasce medio-basse, per i quali l’azienda ha scelto di procedere con maggiore cautela.

I modelli ancora in attesa

Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, i sei dispositivi che non hanno ancora ricevuto HyperOS 2.2 sono:

Xiaomi MIX FOLD 2

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 13 4G

POCO M6 Pro

Redmi 12 5G

Redmi Note 12R.

Xiaomi ha scelto di lasciare per ultimi questi modelli per monitorare il comportamento dell’aggiornamento sugli altri smartphone, seguendo una strategia di rollout a scaglioni già collaudata in passato.

Il nuovo HyperOS 2.2 introduce una serie di ottimizzazioni grafiche e tecniche che migliorano l’esperienza utente. Le animazioni sono state riviste per risultare più fluide e coerenti, mentre le transizioni tra le schermate ora appaiono più rapide. Anche il multitasking beneficia di una maggiore reattività. Dal punto di vista estetico, i ritocchi al design rendono l’interfaccia più moderna, contribuendo a una sensazione generale di maggiore velocità e stabilità durante l’uso quotidiano.

Tra le novità più rilevanti c’è il potenziamento dell’app Galleria, che ora consente un editing video più avanzato senza app di terze parti. Le funzionalità includono ritaglio, miglioramento automatico e strumenti di condivisione rapida. In parallelo, l’intelligenza artificiale per la fotografia è stata potenziata con nuovi algoritmi, migliorando nitidezza, resa dei colori e qualità in condizioni di scarsa luminosità.

L’aggiornamento include anche nuove modalità AI per il riconoscimento di scena, oltre a un miglioramento generale del supporto per video in alta qualità, con frame rate personalizzabili e codifica ottimizzata per la condivisione.