WhatsApp: arrivano le pubblicità, il momento più temuto é giunto

Quando meta acquisì WhatsApp nel lontano 2014, quelli che all’epoca erano gli amministratori Sottolinearono come non sarebbe cambiato assolutamente nulla dal punto di vista delle inserzioni pubblicitarie, all’interno dell’applicazione infatti non sarebbero entrate e non sono entrate almeno fino a questo momento nessun tipo di pubblicità, questo poiché proprio tale dettaglio rappresentava l’elemento più attraente della piattaforma di messaggistica che aveva contribuito a renderla quella più utilizzata in tutto il mondo fino ad oggi.

Fino ad oggi, poiché qualcosa prossimamente cambierà, le pubblicità infatti stanno per arrivare su WhatsApp rendendo di fatto tale applicazione l’ennesima piattaforma monetizzata di meta dopo Facebook e Instagram, scopriamo insieme in che modalità.

Le chat private resteranno inviolate

L’annuncio dell’arrivo delle inserzioni pubblicitarie è arrivato durante il Cannes Lions, il festival internazionale della creatività, All’interno del quale WhatsApp ha descritto in che modo l’inserzioni pubblicitarie verranno inserite all’interno della piattaforma, queste ultime appariranno all’interno della tab aggiornamenti e dunque, all’interno degli aggiornamenti di stato quando quest’ultimi vengono visualizzati e all’interno dei canali, le chat private e di gruppo resteranno immuni da questo cambiamento, non a caso WhatsApp ha sottolineato che chi utilizza la piattaforma solo per le proprie chat personali non noterà nessun cambiamento.

Si tratta dunque di un cambiamento a dir poco epocale all’interno di un’applicazione che aveva fatto della totale assenza di Pubblicità il proprio marchio distintivo, qualcosa dunque in futuro cambierà andando a modificare profondamente l’idea di WhatsApp agli occhi della community, ovviamente si tratta di un vero e proprio vaso scoperchiato che potrebbe fare da spartiacque a cambiamenti futuri più importanti o che potrebbe Allo stesso tempo restare confinato alla semplice scheda aggiornamenti, sicuramente il cambiamento sarà importante e potrebbe avere un netto contraccolpo a livello della community la quale potrebbe reagire negativamente a questa novità.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per assistere all’arrivo di questa pubblicità e per capire meglio come si inseriranno all’interno del contesto WhatsApp.