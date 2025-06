Xiaomi

Xiaomi ha avviato il testing interno di nuove funzionalità per l’app Galleria su HyperOS 2, l’ultima versione dell’interfaccia sviluppata in casa. L’obiettivo è introdurre strumenti di editing più avanzati, con un forte supporto dell’intelligenza artificiale generativa, per offrire agli utenti una gestione più potente e intuitiva delle immagini.

Strumenti di ritaglio intelligenti, riempimento AI e miglioramenti visivi in arrivo su HyperOS 2

Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità di ritagliare automaticamente i soggetti nelle immagini, sfruttando un sistema di riconoscimento intelligente. Basta tenere premuto su un soggetto — ad esempio una persona o un oggetto — per isolarlo e poi incollarlo altrove. La funzione appare simile a quella già vista su dispositivi concorrenti, ma si integra in modo nativo nella Galleria Xiaomi.

Questa modalità sarà utile non solo per la creazione di collage e sticker personalizzati, ma anche per la modifica rapida delle immagini da condividere. La selezione intelligente dei soggetti è pensata per identificare bordi e dettagli con precisione, facilitando operazioni che altrimenti richiederebbero app di terze parti.

Xiaomi introduce anche una funzione chiamata “Riempi con AI”, che consente di completare aree mancanti delle foto utilizzando la generazione automatica basata sul contesto visivo. Ad esempio, dopo aver rimosso un oggetto, l’applicazione è in grado di ricostruire lo sfondo o altre parti dell’immagine con elementi coerenti, generati tramite AI.

Questa tecnologia è simile a quella già impiegata da alcune applicazioni professionali, ma viene ora resa disponibile direttamente nell’editor nativo di HyperOS. L’operazione richiede pochi secondi e non necessita di connessione a Internet, suggerendo che il sistema funzioni in locale, senza inviare dati a server esterni.

Oltre alle funzioni AI, Xiaomi sta testando anche opzioni avanzate di regolazione delle immagini, come il miglioramento dell’esposizione automatica e la correzione intelligente del colore. L’interfaccia aggiornata dell’editor mostra slider più precisi e feedback in tempo reale durante l’editing.

Queste novità puntano a rendere l’app Galleria uno strumento completo, non solo per la visualizzazione delle foto, ma anche per modifiche rapide e professionali, adatte a un pubblico sempre più attento alla qualità dell’immagine.