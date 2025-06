Gemini su Android ora ha un nuovo menu laterale: la gestione è più intuitiva

L’app Gemini di Google per Android introduce un importante aggiornamento grafico che semplifica la navigazione: il menu laterale a scomparsa – già presente nella versione web – arriva ora anche su dispositivi mobili. L’obiettivo è offrire un accesso diretto e più strutturato alle funzioni principali, migliorando così l’esperienza d’uso quotidiana.

In passato, per visualizzare le conversazioni recenti o i “Gem” salvati, era necessario passare da schermate diverse, con un’interfaccia che mostrava solo le ultime cinque interazioni. Il nuovo menu laterale, attivabile tramite l’icona “hamburger” in alto a sinistra, ottimizza il passaggio tra chat, contenuti e funzioni, garantendo una maggiore fluidità.

Funzioni accessibili ovunque nell’app: Gemini migliora su Android

Il drawer laterale mostra in cima il pulsante per avviare una nuova chat, seguito da due “Gem” recenti e dal collegamento rapido a “Esplora Gem”. Subito sotto, compare l’elenco delle chat recenti, ora dotato di scroll infinito e con le conversazioni fissate in evidenza. Un cambiamento che facilita la gestione di molte interazioni contemporaneamente.

Ciò che contraddistingue questo menu dandogli un elemento di vantaggio rispetto a quello precedente è la caratteristica di non coprire la schermata su cui l’utente si trova in quel momento. Questa infatti scorre a lato, dando comunque visibilità a ciò che è contenuto al suo interno. È proprio in questo modo che la navigazione contestuale migliora, non portando l’utente a dover uscire e rientrare ogni volta dalle varie sezioni.

Sugli Android tablet, il menu laterale rimane sempre visibile sul lato sinistro, richiamando l’esperienza d’uso tipica della versione desktop. Gli utenti possono comunque nasconderlo per espandere l’area della conversazione con un semplice tocco.

Questa nuova interfaccia è in distribuzione con la versione beta 16.23 dell’app Google. Per chi ha già aggiornato ma non visualizza il menu laterale, potrebbe essere utile forzare la chiusura dell’app dalle impostazioni di sistema e riaprirla per applicare le modifiche grafiche.