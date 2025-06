Fastweb rivoluziona il mobile: connessione veloce e chiamate illimitate

Chiamare ovunque, navigare senza interruzioni e farlo in totale libertà. Fastweb Mobile propone una soluzione che rivoluziona letteralmente l’esperienza d’uso della rete mobile. Affidandosi alla linea Vodafone, la più premiata in Italia, l’operatore garantisce prestazioni elevate con un’offerta a prezzo contenuto. Infatti con soli 8l,95€ al mese, l’utente ottiene 150GB di traffico dati alla massima velocità, compatibilità con il 5G nelle aree coperte, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS, e il servizio WiFi-Calling per telefonare anche dove il segnale mobile è assente. Il tutto senza vincoli contrattuali, né costi di uscita.

Tecnologia e sostenibilità: Fastweb guarda al futuro

Attivare l’offerta è semplice e veloce. Si può procedere online e ricevere la SIM fisica senza spese, oppure scegliere l’opzione eSIM, attivabile in pochi minuti tramite SPID, CIE o video riconoscimento. Anche i viaggiatori trovano beneficio, in quanto il roaming è incluso in Regno Unito, Svizzera e Ucraina con 14GB disponibili ogni mese, senza costi extra.

Ma Fastweb non si limita solo a offrire connettività. Con il servizio FastwebProtect, i clienti ricevono protezione digitale per tre mesi gratuitamente. In seguito, il servizio continua a 3€ mensili con copertura assicurativa Wallife contro frodi online e furto d’identità. L’app MyFastweb permette poi di tenere sotto controllo tutte le funzioni essenziali, dalla ricarica al controllo del traffico, garantendo un’esperienza digitale completa e autonoma. La trasparenza rimane un pilastro dell’offerta. Tra costi chiari, niente clausole nascoste e un’assistenza facilmente accessibile.

Oltre ai vantaggi economici e funzionali, l’azienda si distingue anche per il suo costante impegno ambientale. Ogni SIM Fastweb è realizzata in materiale riciclato, mentre il progetto Net Zero Carbon punta a ridurre del 90% le emissioni entro il 2035. In più, l’iniziativa FastwebDigital Academy offre formazione gratuita in ambito digitale, aiutando i clienti a sviluppare competenze utili nel mondo del lavoro. L’offerta Casa + Mobile permette infine di ottenere uno sconto aggiuntivo se si attiva anche Fastweb Casa, passando da 27,95 a 23,95€ al mese. Insomma, un sistema completo, sostenibile e accessibile, per rispondere alle esigenze moderne di comunicazione e crescita digitale.