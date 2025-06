Fastweb, tripletta di offerte a giugno 2025: ecco fino a 300GB in 5G

Fastweb rinnova la propria gamma di offerte mobili introducendo tre nuove soluzioni pensate per utenti con esigenze diverse, tutte caratterizzate da tariffe trasparenti, attivazione semplice e nessun costo nascosto. Si tratta di Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, tutte attivabili online, tramite chiamata gratuita o attraverso procedure rapide come lo SPID, la carta d’identità elettronica o la video-identificazione. Si tratta dunque di soluzioni estremamente interessanti per gli utenti che cercano qualcosa di conveniente.

Fastweb Mobile: 150 giga a meno di 9 euro

Il piano base si chiama Fastweb Mobile e prevede minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga al costo di 8,95€ al mese. Una soluzione essenziale ma completa, adatta a chi cerca molti dati a un prezzo contenuto, senza rinunciare alla qualità della rete Fastweb, più volte riconosciuta per la velocità complessiva nel contesto italiano.

Mobile Full: 5G incluso e 200 giga mensili

Con un piccolo salto di prezzo si accede a Mobile Full, che per 10,95€ al mese mette a disposizione 200 giga con 5G incluso, minuti senza limiti e 100 SMS. In questo caso si beneficia anche della navigazione ultraveloce su rete 5G, inclusa senza costi aggiuntivi, utile per chi utilizza intensamente la connessione in mobilità.

Mobile Maxi: 300 giga e servizi extra

L’offerta più ricca è Mobile Maxi, disponibile a 12,95€ mensili, che include 300 giga al mese, oltre a Fastweb Protect, il servizio per la protezione digitale, e l’assicurazione Assistenza Pet di Quixa, un’aggiunta interessante per chi desidera una copertura dedicata agli animali domestici. Anche in questo caso, chiamate e SMS sono senza limiti.

Per tutte le offerte, il formato eSIM è gratuito, mentre la SIM fisica può essere richiesta senza spese di spedizione. L’unico costo iniziale previsto è l’attivazione dell’offerta, pari a 10€ una tantum. Fastweb propone così una gamma flessibile e moderna, adatta a diversi profili di utilizzo, con l’affidabilità di una rete mobile pluripremiata per le sue prestazioni.