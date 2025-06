Robot aspirapolvere Lefant M120 Pro a soli 70 euro: sconto folle di AliExpress

Lefant M120 Pro è un modello di robot aspirapolvere molto apprezzato e richiesto dal pubblico, soprattutto per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, tanto da essere considerato uno dei migliori del suo campo, per la capacità di mettere a disposizione del consumatore funzionalità e specifiche di alto livello. In questi giorni, grazie alla promozione Super Sconti Estivi di AliExpress, è possibile acquistarlo con uno sconto ancora migliore.

Esteticamente il prodotto non si discosta in modo particolare da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, difatti presenta forma circolare, uno spessore non troppo elevato, data l’assenza della torretta LiDAR, che facilita così il passaggio al di sotto di tavolini o divani, oltre alla dislocazione di vari sensori direttamente sulla sua superficie. La potenza di aspirazione non è elevatissima, parliamo giustappunto di 2200 Pa, ma più che sufficienti per garantire la corretta pulizia da parte dei consumatori.

Il controllo avviene sia tramite l’applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che con Android, che tramite i pulsanti presenti nella parte superiore del device stesso. L’autonomia, dati alla mano, dovrebbe garantire circa 120 minuti di utilizzo continuativo, prima di dover fare affidamento sulla base di ricarica.

Robot aspirapolvere Lefant: lo sconto mai visto prima su AliExpress

Risparmiare è possibile grazie a Lefant e AliExpress, difatti in questi giorni gli utenti possono veder ridurre la spesa effettiva da 231,52 euro a soli 70,29 euro, grazie alla presenza dello sconto del 69% che viene applicato in modo completamente automatico. Ordinatelo subito premendo qui.

Uno dei suoi punti di forza è la versatilità di utilizzo, proprio perché può essere sfruttato perfettamente sia con Android che con iOS, ma anche la relativa ridotta manutenzione richiesta al consumatore finale, data la presenza di un serbatoio interno sufficientemente grande, senza sacco, il quale permette al cliente di non doverlo continuamente vuotare al termine di ogni ciclo di pulizia.