AliExpress: ecco i Super Sconti Estivi con sconti fino all’80% e cashback

Tempi di grandissimi sconti su AliExpress con una nuova interessante promozione, chiamata Super Sconti Estivi, con la quale i consumatori hanno la possibilità di approfittare di sconti fino all’80% su tantissimi prodotti, anche di brand conosciuti, e scorte limitate. La campagna promozionale sarà attiva fino alle 23:59 del 25 giugno, ma le occasioni a disposizione di tutti sono davvero moltissime.

La prima cosa da sapere è la presenza del cashback, innanzitutto dovete “iscrivervi” alla nostra squadra, scansionando il codice QR che trovate inserito poco sotto (fatelo, altrimenti non avrete diritto al cashback). A questo punto potete acquistare tranquillamente su AliExpress, ed in cambio riceverete, in relazione al prodotto selezionato, un cashback pari ad almeno l’1% del valore dell’ordine; l’importo verrà accredito nel momento dell’invio del prodotto, fino ad un massimo di 40 euro al giorno, e dovrà essere utilizzato per acquisti futuri, entro 30 giorni dalla ricezione.

In aggiunta, tutti coloro che acquisteranno su AliExpress entro il 25 giugno, potranno ricevere un coupon sconto, dall’ammontare direttamente proporzionale al livello di spesa raggiunto: TECANDROID2 (per 2 euro su 15 euro di spesa), TECANDROID4 (per 4 euro su 29 euro), TECANDROID10 (per 10 euro su 69 euro), TECANDROID20 (per 20 euro su 139 euro),TECANDROID40 (per 40 euro su 279 euro), TECANDROID50 (per 50 euro su 349 euro) e TECANDROID60 (per 60 euro su 439 euro). Il codice deve essere applicato direttamente nel carrello, è valido su un singolo acquisto.

AliExpress: ecco una serie di offerte super scontate

Osservati da vicino tutti i plus, scopriamo nel dettaglio alcune offerte speciali:

ILIFE A12 Pro Robot aspirapolvere e Mop Combo , navigazione LIDAR, polvere autoraccolta, aspirazione 3000Pa, app/telecomando – PREZZO: 160 euro al posto di 384 euro – LINK.

