PosteMobile rilancia con Creami Extra WOW 300

Una delle offerte più interessanti del mercato mobile attuale arriva da PosteMobile. L’ operatore infatti propone Creami Extra WOW 300, una soluzione attivabile solo online. Tale promo si distingue per il grande quantitativo di dati mobili e per la semplicità del pacchetto, essa include 300GB in 4G+ e chiamate e SMS illimitati al prezzo mensile di 11,99€. Un piano pensato per chi naviga intensamente, lavora in mobilità o vuole evitare brutte sorprese in bolletta.

PosteMobile: un’offerta digitale, trasparente e senza sorprese

La velocità massima di navigazione raggiunge i 300Mbps grazie alla rete Vodafone. Questa infatti è una delle più forti in Italia e garantisce una copertura del 99% di tutto il territorio nazionale. Per iniziare, si sostiene un costo di attivazione pari a 25€, che include 10€ per la SIM e 15€ per la prima ricarica. Tutti i servizi accessori sono già attivi e non prevedono costi aggiuntivi. Tra questi vi sono “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata, controllo del credito al numero 401212 e anche la funzione hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Chi sceglie Creami Extra WOW 300 può gestire tutto comodamente dallo smartphone. Dall’app Poste Italiane, disponibile per iOS e Android, è infatti possibile monitorare il credito, attivare o disattivare il blocco dei dati extra soglia e visualizzare ogni dettaglio dell’offerta. La trasparenza è uno dei suoi punti forti. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, si applicano tariffe base (18cent al minuto, 12cent. per SMS, 2€ al giorno per 500MB), ma è possibile bloccare la navigazione a consumo con un semplice SMS gratuito.

Per garantire il massimo della velocità, è richiesto un dispositivo 4G e trovarsi in una zona con copertura 4G+. Per tutte le altre informazioni a riguardo, comprese le condizioni contrattuali, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di PosteMobile o recarvi presso qualsiasi ufficio postale. L’intera proposta è rivolta sia a clienti privati che a professionisti, con l’obiettivo di unire convenienza, qualità e semplicità d’uso.