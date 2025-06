Optima Mobile: l’offerta da 100GB è quasi gratis e distrugge Iliad

Nel panorama delle offerte mobili proposte dai gestori virtuali, Optima si fa notare con una promozione estremamente competitiva dal punto di vista economico. La proposta si chiama Super Mobile Smart e unisce un prezzo mensile contenuto a un pacchetto di servizi completi, pensati per chi vuole risparmiare senza rinunciare ai giga e alle chiamate.

Dettagli dell’offerta e costi iniziali per chi sceglie Optima

L’offerta prevede ogni mese 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al prezzo di 4,95€ mensili. In fase di sottoscrizione è previsto un costo per la SIM di 9,90€, attualmente in promo rispetto ai 19,90€ abituali, con spedizione gratuita. Il totale iniziale da sostenere è quindi pari a 14,85€, comprendendo sia il primo mese che la SIM.

L’offerta è disponibile per chiunque, senza vincoli sull’operatore di provenienza, e può essere attivata in modo semplice anche online. Inoltre, il piano include un’opzione di invito a un amico: se un utente attiva una SIM tramite il proprio codice, entrambi riceveranno 5€ di ricarica omaggio.

Riconoscimento ufficiale per il 2025: Optima è “Prodotto Eletto dell’Anno 2025”

Super Mobile Smart ha ottenuto anche un riconoscimento importante: è stato eletto Prodotto Eletto dell’Anno 2025 per la categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Si tratta di un premio molto importante che è stato conferito sulla base di una ricerca condotta da Circana. Questa si è occupata di raccogliere delle votazioni riguardo ad un campione di consumatori molto ampio ma solo su alcuni criteri che sono soddisfazione e innovazione percepita. Insomma, si tratta di un riconoscimento di rilievo per un gestore sempre più in crescita negli ultimi anni in Italia.

Con un prezzo tra i più bassi, giga sufficienti per un uso medio e minuti illimitati, Optima Super Mobile Smart si presenta come una scelta concreta per chi desidera contenere i costi mensili senza scendere a compromessi sui servizi essenziali. Ora la scelta è degli utenti.